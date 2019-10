Aiutate il noto playboy a trovare l’amore nel mondo di oggi in Leisure Suit Larry Wet

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)Wet Dreams Don't Dry è il capitolo più recente della nota serie di avventure punta e clicca "per adulti" da tempo disponibile per PC. In questa avventura ilabbandona gli anni 80 e balza direttamente nel 21° secolo in unche ricalca con ironia la società dei nostri giorni nella quale il protagonista avrà non poche difficoltà a integrarsi. L'articoloill’amore neldiinWet Dreams Don’t Dry proviene da TuttoAndroid.