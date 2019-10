Peugeot 3008 e 508  - Tutti i prezzi delle versioni plug-in hybrid

Fonte : quattroruote

(Di martedì 15 ottobre 2019) Laha aperto gli ordini in Italia per le-indei modelli, 508 e 508 SW. Le consegne sono previste all'inizio del 2020 e sarà offerta sulle batterie una garanzia specifica di otto anni o 160.000 km. Concompresi tra 44.430 e 53.800 euro, cui può essere applicato il bonus previsto dagli incentivi statali, la gamma ibrida ricaricabile di questesi posiziona nella fascia alta dei rispettivi listini. Gli allestimentiibride francesi. Laviene proposta in duedistinte a livello tecnico e di dotazioni. LaAllureoffre la trazione anteriore e ha una potenza massima di 225 CV: costa almeno 44.430 euro ed è declinata nelleAllure, GT Line e GT. LaGT4 combina invece il powertrain da 300 CV con la trazione integrale nelle varianti GT Line e GT ed è disponibile a partire da 53.800 euro. La 508 con ...

