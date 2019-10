Paco Fabrini | il figlio di Er Monnezza muore a 46 anni travolto da

Lutto del mondo dello spettacolo : Paco Fabrini è morto - aveva 46 anni : Un momento terribile per il mondo dello spettacolo. È morto a 46 anni Paco Fabrini, in un incidente avvenuto questa notte nel territorio di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Romano di nascita, si era trasferito nel Viterbese per seguire la sua passione per la cucina. L’uomo viaggiava a bordo del suo scooter, quando è stato travolto da una vettura il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. Lo schianto è avvenuto tra viale ...

Uno schianto violentissimo - poi la tragica scoperta : Paco Fabrini è morto : Un momento terribile per il mondo dello spettacolo. È morto a 46 anni Paco Fabrini, in un incidente avvenuto questa notte nel territorio di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Romano di nascita, si era trasferito nel Viterbese per seguire la sua passione per la cucina. L’uomo viaggiava a bordo del suo scooter, quando è stato travolto da una vettura il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. Lo schianto è avvenuto tra viale ...

Paco Fabrini morto a 46 anni in un incidente : da bambino interpretò il figlio di Tomas Milian : È morto Paco Fabrini: l’ex attore, 46 anni, è deceduto dopo un incidente stradale avvenuto a Ronciglione (Viterbo). Da bambino era diventato famosissimo nel ruolo di Rocky Giraldi, il figlio del celebre ispettore interpretato da Tomas Milian. La sua carriera da attore, però, si era interrotta ad appena 13 anni e, crescendo, l’uomo si era trasferito nel comune del Viterbese dove lavorava come pizzaiolo. Paco Fabrini era figlio di una ...

Paco Fabrini morto a 46 anni in un incidente : da bambino interpretò il figlio di Tomas Milian : È morto Paco Fabrini: l’ex attore, 46 anni, è deceduto dopo un incidente stradale avvenuto a Ronciglione (Viterbo). Da bambino era diventato famosissimo nel ruolo di Rocky Girardi, il figlio del celebre ispettore interpretato da Tomas Milian. La sua carriera da attore, però, si era interrotta ad appena 13 anni e, crescendo, l’uomo si era trasferito nel comune del Viterbese dove lavorava come pizzaiolo. Paco Fabrini era figlio di una ...