M5S | Salvini | ‘Di Maio politicamente è finito’ 2

**M5S : Salvini - 'patti civici con Pd una supercazzola'** : Roma, 14 ott. (AdnKronos) - Definire l'intesa M5S-Pd patti civici "è una supercazzola". Lo ha affermato Matteo Salvini ai microfoni di Radio Radio. "Ti allei o non ti allei? In Umbria sono alleati", ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno.

M5S : Salvini - 'Di Maio politicamente è finito' : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – "Di Maio politicamente è finito". Lo ha affermato Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Radio.

Non è l'Arena - Giorgia Meloni : "Il vero errore di Salvini non è stato rompere con il M5S - ma...". Fregato così : "L'errore più grave di Matteo Salvini?". Gioca con le provocazioni, Giorgia Meloni, ma fino a un certo punto. Ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, la leader di Fratelli d'Italia non contesta al capo della Lega la decisione di aprire una crisi al buio in estate, rompendo con il M5s. Il vero sba

Salvini a elettori del M5S : 'Devono ingoiare Renzi e Boschi - porte Lega aperte per loro' : L'intesa tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico non è un mistero che abbia incontrato pareri discordanti all'interno dell'universo pentastellato. Lo sa bene Matteo Salvini che, a margine del convegno organizzato da "Fino a prova contraria" tenutosi a Napoli, ha voluto aprire le porte a tutti gli elettori del M5S che non hanno gradito le nuove alleanze del loro partito. Salvini critica l'alleanza con il Partito Democratico Il Movimento ...

M5S : Salvini - ‘vecchio fondatore Grillo divora suoi figli’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “è stata una piccola storia triste, quella del vecchio fondatore che divora i suoi figli. Spiace soprattutto per i molti che nel Movimento Cinquestelle avevano visto una forza di rinnovamento e ora lo vedono protagonista del più maldestro tentativo di restaurazione mai visto nella nostra storia recente”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Qui ...

**M5S : Salvini - 'a Napoli il Cda di Poltrone e sofà'** : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – "Più che una festa di popolo, quello dei Cinquestelle, purtroppo, pare un Consiglio d'amminisrazione di Poltrone e sofà. E il voto dell'Umbria del 27 ottobre sarà la prima, chiara, orgogliosa e democratica risposta al tradimento degli ideali originali del Movimento da parte di Grillo e Di Maio". Lo afferma Matteo Salvini.

M5S : Salvini - 'a Napoli festa di laurea senza laureati' : Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – Italia Cinquestelle "è come quelle feste di laurea in cui ci sono quelli che la laurea non l'hanno avuta". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante un comizio a Foligno.

"Non penso che Pd e M5S andranno lontano" - ha detto Salvini : "Non penso che andranno lontano, gli italiani non amano i traditori. E quindi noi ci prepariamo, studiamo, allarghiamo, cerchiamo di limitare i loro danni". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa elettorale al mercato di Perugia, rispondendo a una domanda sull'apertura del segretario dem Nicola Zingaretti a un'alleanza Pd-M5s, che ha parlato di un "potenziale di 47-48%". "Giudicheranno gli italiani. Io ...

Whirlpool : Salvini - ‘M5S da rivoluzione popolo e tener fuori operai da festa’ : Giano dell’Umbria (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – “Sentivo il Giornale Radio venendo qua che c’è la festa dei Cinquestelle a Napoli -chissà cosa hanno da festeggiare- che c’erano 30 operai della Whirlpool che rischiano il licenziamento e che volevano entrare e li hanno tenuti fuori. Passare dalla rivoluzione del popolo a tenere fuori gli operai dalla propria festa perché gli rovinano la festa. A me fa tristezza una roba ...

Zingaretti : “Pd e M5S sono oltre il 40% assieme. Proviamo a fare un’alleanza? Io dico di sì - altrimenti torna Salvini” : “Pd e M5s insieme rappresentano oltre il 40% dell’elettorato italiano. Se allarghiamo anche agli altri alleati, abbiamo un’alleanza che sta intorno al 47-48%%. Anche Renzi? Per quanto mi riguarda ovviamente sì, poi va chiesto a lui”. sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di “Otto e Mezzo”, su La7. E ribadisce: “Noi oggi abbiamo forze politiche che rappresentano il 45-48% degli italiani, Pd e M5s sono oltre ...

