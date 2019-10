«Tutta colpa degli economisti»

Marcuzzi col pancino sospetto : "Tutta ?colpa della pasta di Mara Venier" - : Novella Toloni La conduttrice de "Le Iene" si è mostrata sul social in alcuni video equivoci dove, per colpa di una lauta cena a casa della Venier, è apparsa con un pancino sospetto Dopo la divertente cena con l'ex marito Gerry Calà, un altro personaggio famoso è stato ospite a casa di Mara Venier. Alessia Marcuzzi e il marito Paolo sono stati a cena dalla conduttrice di Domenica In per una serata casalinga all'insegna del buon cibo. ...

Mediaset - arriva la condanna. Tutta “colpa” del quiz Passaparola condotto da Gerry Scotti. Cosa è successo : Mediaset condannata a un mega risarcimento. Il motivo? Il programma Passaparola condotto da Gerry Scotti. Il noto programma amatissimo dal pubblico è stato accusato di plagio dal Tribunale spagnolo. Il quiz è considerato un plagio del programma spagnolo “The Alphabet Game” e ora Mediaset è costretta a pagare un risarcimento di 15 milioni di euro. Un risarcimento enorme che vale per 13 anni di diritti mai pagati. In Spagna The Alphabet Game va ...

“Ci ha rotto”. L’Eredità e Flavio Insinna nella bufera. Tutta ‘colpa’ del campione Guido : La nuova stagione de L’Eredità continua a vincere la sfida degli ascolti contro Gerry Scotti e la trasmissione ‘Caduta Libera’. nella puntata del preserale di lunedì 7 ottobre, la trasmissione condotta da Flavio Insinna ha totalizzato 4,7 milioni (24,1%), mentre ”Caduta Libera” si è fermata a 3,7 milioni con il 19,6% di share. Gli ascolti volano, ma la nuova stagione non piace particolarmente al pubblico di Rai Uno per via di un cambio di ...

Isco Juventus - incredibile retroscena : Tutta colpa di CR7 e Sarri : Isco Juventus – A quasi un mese dalla chiusura del mercato estivo, emergono retroscena sempre più scottanti sulle trattative della Juventus. Dopo Pogba e Neymar è il turno di Isco. Il nome di Isco è tornato caldo in ottica di mercato per la Juventus, ma a quanto pare Cristiano Ronaldo non sarebbe entusiasta dell’ipotesi e avrebbe posto il suo veto all’arrivo dello spagnolo dal Real Madrid. E il portoghese non è il solo a non ...

Napoli - i tifosi contro Ancelotti : “Tutta colpa sua - doveva mettere Llorente” : Napoli, tifosi contro Ancelotti: le dichiarazioni dei supporter azzurri Napoli tifosi contro Ancelotti| La sconfitta di ieri sera non può sicuramente andare giù ai tifosi. In tanti presenti al San Paolo, sono rimasti delusi dalla prestazione della squadra e naturalmente dal risultato. Una grande delusione per i partenopei che, nonostante un buon secondo tempo, subiscono la rete di Castro. I tifosi azzurri hanno commentato la prova degli ...

Hideo Kojima tra commenti arroganti e critiche? Tutta colpa della traduzione dei tweet : Hideo Kojima è una delle figure di spicco dell'industria e autore di alcuni dei più importanti giochi di sempre. Tuttavia, a volte il celebre sviluppatore è stato accusato di essere arrogante ed egocentrico a causa di alcune "sue" affermazioni.Ma Hideo Kojima sarà veramente "arrogante" come sembra? A quanto pare no. Le cose in realtà sono ben diverse e alcune sue affermazioni sono frutto di traduzioni in inglese non propriamente corrette.Kojima, ...

Scintille in tv tra Iva Zanicchi ed Alba Parietti. Tutta colpa di Matteo Salvini : Uno scontro colpo su colpo quello andato in scena tra Iva Zanicchi ed Alba Parietti durante la puntata di domenica scorsa di ‘Live non è la D’Urso’. Tema del litigio l’ex ministro degll’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini. La cantante ed attrice 79enne ha difeso a spada tratta l’ex vicepremier: “In realtà non ha bisogno di un avvocato difensore. L’ho visto a lavoro in Europa. Non si può ...

Tutta la fuffa che c'è su internet è colpa delle nostre ossessioni : C’è qualcosa di utile in ciò che è perfettamente inutile: e cioè che lo si può usare come cattivo esempio. Almeno nella vita reale, al di qua del moderno specchio delle nostre brame, ergo lo smartphone. Dall’altro lato, nell’universo virtuale, tutto cambia. L’utile e l’inutile si diluiscono in una m

Anna Ascani ha perso la guida del ministero dell'Istruzione? Tutta colpa della Boschi. Lotta tra prime donne : Nei dem è Lotta: Anna Ascani non ha preso bene la separazione di Matteo Renzi dal Partito Democratico. "Ho pianto" ha confessato la renziana per eccellenza, che tra lo stupore di tutti ha deciso "di non lasciare la sua storia alle spalle". Eppure, la vera storia - secondo Repubblica - sarebbe un'alt

“La zia Mara ha una sorpresa per te!”. Amadeus in lacrime a Domenica In : Tutta colpa di una (meravigliosa : Questa sì che è una grande sorpresa. Ma probabilmente la reazione che ha avuto il noto conduttore televisivo Amadeus l’avrebbero avuta tutti gli interisti. José Mourinho è ancora nella testa e nel cuore dei tifosi dell’Inter dopo la storica stagione del Triplete. Il futuro conduttore di Sanremo, di fede interista, ha ricevuto una sorpresa durante la trasmissione su Rai 1 Domenica In. In presenza di suo figlio José, chiamato così in onore del ...

“La gente ci muore!”. Bianca Guaccero nella bufera : Tutta colpa dell’ultimo spot. E arrivano le scuse della presentatrice : Povera Bianca Guaccero, il suo programma non è ancora decollato e già è finita nell’occhio del ciclone. La bellissima conduttrice infatti è finita nella bufera per lo spot di Detto Fatto. Fan furiosi: “È vergognoso”. Lei si scusa. La conduttrice del programma pomeridiano di Rai2 – che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per uno spot condiviso sulla pagina Instagram di Detto Fatto. Ma cosa è successo? Nello ...

Formula 1 - Ross Brawn bacchetta Vettel : “è Tutta colpa sua. Binotto? Adesso ha un compito fondamentale” : Il direttore sportivo della Formula 1 ha parlato della situazione di Vettel, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda E’ davvero un momentaccio per Sebastian Vettel, protagonista in negativo del fine settimana di Monza per l’errore alla Ascari che ha rovinato la sua gara e quella di Stroll. Photo4/LaPresse A rendere ancora più complicato il tutto è stata la vittoria di Leclerc, che ha reso ancora più indigesto il ...

“Tutta colpa di Salvini. Ora sarà contento”. Anche Alessandra Mussolini contro il leader leghista : “Per forza, sono comunisti!”. È quanto afferma all’Adnkronos Alessandra Mussolini per niente stupita dalle parole del ministro Dario Franceschini, che per il suo primo giorno da titolare del Mibact ha scelto la sede simbolica del Museo Storico della Liberazione di via Tasso a Roma affermando di voler cominciare dalla “memoria dell’antifascismo”. “Salvini sarà contento”, sottolinea ironica Alessandra Mussolini che non trova “altri responsabili” ...

Bimbo di due anni rimane da solo su un treno : Tutta colpa di un malinteso : Storia a lieto fine su un treno diretto verso Rimini: a causa di una incomprensione tra i genitori, il piccolo è rimasto da...