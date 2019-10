I 10 migliori film in 3d

Fonte : wired

(Di sabato 12 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=QIlIpw73KDo Sono almeno 10 anni che il 3d è di nuovo fra noi, col terzo o quarto ritorno del tentativo di sfondare con un cinema profondo (a seconda di come le si conti). La terza dimensione stereoscopica è un’illusione ottica e, come tale, con le tecnologie analogiche era poco precisa, fastidiosa e spesso dava mal di testa. Con la proiezione (e la ripresa) digitale invece è cambiato tutto e il 3d è diventato molto affidabile, creando una nuova classe di. Ma poi è stato abusato per via dei suoi biglietti maggiorati e in breve ha sfiduciato un po’ tutti. Ang Lee ci crede ancora, però, e vuole raddrizzare la barra da questa settimana in sala con Gemini Man, unsperimentale in 3d+, nuova denominazione che indica non solo che ilè in 3d stereoscopico. ma anche che è in 120 fotogrammi al secondo (vera innovazione questa). La differenza quanto a ...

