Sampdoria | Claudio Ranieri sostituisce Di Francesco | è la sua settima panchina in Serie A

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Accordo raggiunto percheEusebio Disulladella. Per il tecnico è pronto un contratto fino al 30 giugno 2021. Prende in mano una squadra ultima in classifica, con appena una vittoria conquistata nelle prime sette giornate. Il presidente Massimo Ferrero lo ha scelto al termine di unacaotica, in cui prima è arrivata la notizia del fallimento della trattativa con la cordata guidata da Gianluca Vialli per la cessione del club, poi si è giunti all’accordo consensuale per la rescissione del contratto con Di. Dopo Roma, per la seconda volta consecutivasubentra in corsa a Di: era già successo appunto nella Capitale in questa primavera. Per il tecnico 67enne è anche ladiversainA: dopo il Cagliari, con cui aveva conquistato la massimanel 1990,ha allenato ...

