ATP Shanghai | Berrettini in semifinale contro Zverev | la top 10 è vicina

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Continua a stupire Matteoche nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, ha battuto in due set Dominic Thiem nei quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di. Domani inse la vedrà con il tedesco Alexander. uscito vincente dal suo quarto di finaleRoger Federer. Matteo è il nuovo numero 1 italiano, le Finals non sono un miraggio Con il successo odierno Matteocompie un ulteriore balzo nei ranking ATP, issandosi all'undicesimo posto della classifica mondiale. In caso di arrivo in finale il 23enne romano balzerebbe al nono posto e, sempre in caso di vittoriasi avvicinerebbe alla qualificazione per le Finals di Londra. L'italiano è infatti nono nella graduatoria "Race" relativa ai risultati del 2019, dietro proprio allo stesso. Ladirappresenta dunque un vero e proprio spareggio per ...

