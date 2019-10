Nel mondo dei bambini conquistati da YouTube

Volley - Coppa del Mondo 2019 - le pagelle degli azzurri. Kooy mattatore - Cavuto una sicurezza - Nelli a corrente alternata : L’Italia conquista la sua terza vittoria in Coppa del Mondo battendo 3-0 l’Egfitto che non era mai uscito sconfitto col massimo scarto nel torneo giapponese fino a questo momento. Buona prova complessiva degli azzurri che hanno sbagliato tanto in battuta ma dominato negli altri fondamentali. Eccop i voti, giocatore per giocatore, della sesta sfida azzurra in Coppa del Mondo. LE pagelle degli AZZURRI RICCARDO SBERTOLI 7: Mette il ...

LIVE Italia-Egitto 2-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gli azzurri sprecano un bel vantaggio Nel terzo set : 12-11 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-11 Ace Egitto 12-10 Out l’attacco di Cavuto da zona 4 12-9 Errore al servizio Egitto. L’Italia deve riprendere la marcia 11-9 Errore di Candellaro dopo la ricezione pessima degli azzurri 11-8 Il muro egiziano ferma il primo tempo di Candellaro 11-7 Out il servizio Egitto 10-7 In rete la pipe di Cavuto 10-6 Vincente la parallela di Hisham da zona 4 10-5 Nelli non sbaglia da ...

LIVE Italia-Egitto 2-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Kooy trascina gli azzurri alla rimonta Nel secondo set : 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Il primo tempo dietro di Piano 3-1 Out il servizio egiziano 2-1 Errore al servizio Kooy 2-0 Murooooooooooooooooooo Candellaroooooooooooooooo 1-0 Il tocco vincente di Cavuto da zona 4 25-21 L’Italia vince con una bella rimonta anche il secondo set grazie all’errore al servizio dell’Egitto. 2-0 per gli azzurri! 24-21 Errore al servizio Kooy 24-20 La pipe di Kooy!!! 23-20 ...

LIVE Italia-Egitto 1-0 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Gran finale azzurro Nel primo set : 25-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Il muro egiziano su Nelli 25-19 Lo chiude Cavuto con un attacco in parallela da zona 4. Italia avanti 1-0 24-19 Mano out di Kooy in pipe dopo la difesa disperata e spettacolare degli egiziani 23-19 Il muro egiziano su Nelli 23-18 Out il servizio di Kooy 23-17 primo tempo di Candellaro 22-17 Mano out di Nelli da zona 2. Funziona la fase punto azzurro,. Peccato per tutti quegli errori al ...

Lutto Nel mondo della moda : Giorgia aveva 61 anni. La sua città senza parole : Era l’erede di un vero impero della moda e nella moda ancora lavorava come imprenditrice insieme al figlio Alessandro. Addio ad una grande donna: Giorgia Mattioli che se n’è andata giovedì sera a 61 anni e la notizia è stata diffusa oggi – a esequie avvenute nella massima riservatezza per volontà della famiglia – dal popolare sito internet di calcio Zerocinquantuno di cui Giorgia era socia finanziatrice, a conferma della sua passione rossoblù. ...

Notizie del giorno – Lutto Nel mondo del calcio - l’11 del Milan con Spalletti - Mazzola contro Conte e la Juve : Lutto NEL mondo DEL calcio – Gravissimo Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto il calciatore argentino Ezequiel Esperon, il centrocampista è precipitato dal sesto piano di un palazzo in cui si trovava con degli amici a causa di una ringhiera che ha ceduto sotto il suo peso. Immediato l’intervento dell’ambulanza, Esperon dava ancora segni di vita ma è morto durante il trasporto in ospedale. Il calciatore era svincolato ...

Lutto Nel mondo della moda : morta Giorgia Mattioli - erede di Franco Mattioli : Giorgia Mattioli, stilista, imprenditrice tifosa del Bologna Calcio ed erede di Franco Mattioli, l'uomo che aveva fondato nel 1978 la GianFranco Ferré S.p.A, si è spenta a 61 anni. La morta risale a giovedì scorso ma la notizia, per volontà della famiglia, è stata diffusa solo in queste ore dopo i funerali.Continua a leggere

Tragedia Nel mondo del ciclismo – Iannelli si schianta in volata : morto dopo 36 ore d’agonia : Giovanni Iannelli non ce l’ha fatta: morto nella notte il giovane ciclista dilettante protagonista di un terribile incidente in volata Il mondo del ciclismo è a lutto: Giovanni Iannelli, il giovane corridore dilettante, caduto durante una volata in una gaa a Molino deiTorti, è deceduto dopo 36 lunghe ore di agonia nell’ospedale di Alessandria. Il 22enne del Team Hato Green Tea Beer, dopo un contatto con altri corridor è andato ...

Grave lutto Nel mondo della musica : un pezzo di storia che se ne va : lutto nel mondo della musica: è morto Ginger Baker, il leggendario batterista dei Cream. Ginger Baker era uno dei più talentuosi e innovativi del rock e la sua morte ha lasciato tutti senza parole. Baker aveva 80 anni e, al momento del decesso, era ricoverato in un ospedale inglese. Ginger Baker ha suonato, tra gli altri, con Eric Clapton, con il bassista Jack Bruce, ma anche con Blind Faith, Hawkwind e Fela Kuti nella sua lunga carriera. Con ...

Lutto Nel mondo della musica. Addio a Ginger Baker - storico batterista dei Cream : All’età di 80 anni è venuto a mancare un pilastro molto importante della musica rock. Ginger Baker era il batterista dei Cream, una delle band più influenti e anticonvenzionali del panorama musicale moderno, ed scomparso oggi, domenica 6 ottobre. Dopo la corsa in ospedale avvenuta il 25 settembre scorso, non c’è stato nulla da fare per il musicista. È morto lasciando in eredità la sua musica.\\A rilasciare la notizia è stata la famiglia di ...

MotoGp - Marquez vince in Thailandia : è campione del mondo per l’ottava volta - la sesta Nella classe regina : Marc Marquez vince il Gp di Thailandia, quindicesimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota della Honda taglia per primo il traguardo davanti a Quartararo e Vinales. Con il primo posto conquistato sul circuito di Buriram Marc Marquez si conferma campione del mondo nella classe regina rendendo incolmabile il gap in classifica tra sé e i suoi più diretti avversari. L'articolo MotoGp, Marquez vince in Thailandia: è campione del mondo per ...

Volley - Coppa del Mondo 2019. Italia-Polonia 0-3 le pagelle degli azzurri. Bene Cavuto - Sbertoli e Balaso - Nelli non incide : Arriva la terza sconfitta per l’Italia di Blengini nella sfida contro i Campioni del Mondo della Polonia alla World Cup in Giappone. I polacchi vincono nettamente 3-0 ma per lunghi tratti del match l’Italia ha giocato alla pari con la corazzata polacca. Ecco i voti giocatore per giocatore della sfida odierna. LE pagelle degli AZZURRI RICCARDO Sbertoli 6.5: Nella partita sulla carta più difficile si trova in testa un sacco di palloni ...

LIVE Italia-Polonia 0-2 volley - Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Azzurri avanti Nel terzo set : 12-10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-17 Servizio out Italia 16-16 Murooooooooo Candellarooooooooooooo 15-16 Vincente Sliwka da zona 2 15-15 Magia di Cavuto che mette a terra un pallonetto con i piedi a terra 14-15 Out Nelli da zona 2. Giornataccia per l’opposto azzurro che lascia il posto a Pinali 14-14 Il diagonale di Sliwka da zona 2 14-13 Mano out di Nelli da zona 4 13-13 Il pallonetto di Sliwka sulle mani del muro ...