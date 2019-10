Migranti | ora rischiamo di accogliere anche chi sbarca in Grecia

Migranti - Lamorgese su accordo di Malta : “Hanno detto sì 3-4 Paesi - ora ampliare adesione” : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, parla al termine del vertice di Lussemburgo dell'accordo di Malta sui Migranti: "Non do numeri. Quelli che hanno detto di sì sono quei tre o quattro Stati che avevano già dato la loro disponibilità, tipo Lussemburgo, Irlanda. Dobbiamo operare perché l'accordo abbia una valenza anche per gli altri Paesi".Continua a leggere

Colle : gestire nodo Migranti - no ignorare : 15.30 "Quello dei migranti è un problema che esiste e che bisogna governare. Non si può far finta di rimuoverlo". Così il Presidente Mattarella, in visita in Danimarca, Paese contrario alla distribuzione dei profughi. Mattarella si dice "conscio degli aspetti che più preoccupano i cittadini. Ma bisogna far capire che il problema si risolve stroncando il traffico di esseri umani, con una distribuzione su base volontaria e con canali legali d' ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'nessuno faccia campagna elettorale sui morti' : Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) - "La prima telefonata mi è arrivata in piena notte: “sindaco, venga in banchina al molo Favaloro. C’è stato un naufragio, ci sono dei morti…”. Pensavo, speravo di non dover più assistere a scene di questo tipo ma invece è successo di nuovo. Un’altra strage insensata, d

Migranti : Sibilia posta circolare Viminale contro Salvini ‘smemorato’ : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Una circolare del Viminale con cui si avvia “un programma di graduale ridistribuzione territoriale di 2000 Migranti” nelle diverse regioni italiani, in vista “del costante flusso migratorio che interessa la frontiera terrestre del Friuli Venezia Giulia”. A pubblicarla, con una stilettata diretta all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, è il sottosegretario al Viminale nei ...

Romaeuropa : Diasporas - il focus dedicato alle nuove musiche Migranti - da giovedì 10 a sabato 12 ottobre all’Auditorium PDM : In collaborazione con la Fondazione Musica per Roma presenta Diasporas DAL 10 AL 12 ottobre IL focus DI Romaeuropa FESTIVAL dedicato alle nuove musiche migranti giovedì 10 ottobre ALSARAH & THE NUBATONES E J .P. BIMENI & THE BLACK BELTS ORE 21 VENERDÌ 11 ottobre BLICK BASSY E MAYRA ANDRADE ORE 21 sabato 12 ottobre “LE CRI DU CAIRE” E “LOVE & REVENGE” ORE 21 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA Sperimentatori instancabili, ...

Migranti : ex sindaco Lampedusa - 'Quanti innocenti dovranno ancora morire?' : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - "L’ennesima tragedia a poche miglia da Lampedusa dimostra che i naufragi non sono una fatalità, ma il risultato di politiche, europee e nazionali, che hanno condannato migliaia di persone a un destino crudele". Lo ha detto all'Adnkronos Giusi Nicolini, ex sindaca di Lam

Migranti : si rovescia barca con 50 persone. Recuperati 9 corpi - 22 finora i salvati : Naufragio al largo di Lampedusa. Sono 22 le persone salvate la notte scorsa dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza in un'operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto: a bordo dell'imbarcazione, ribaltatasi durante l'intervento per le cattive condizioni meteo e lo spostamento repentino dei Migranti, viaggiavano - secondo le prime segnalazioni - in 50. Sono nove i corpi dei Migranti Recuperati, vittime del ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - Migranti : naufragio a Lampedusa - 2 morti - 7 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Nuovo naufragio a Lampedusa nella notte: 50 a bordo, 22 superstiti, recuperati due cadaveri, 7 ottobre 2019,.

Vaticano - Papa Francesco e "monsignor Tortellino" diventato cardinale : ong - Migranti e Islam - ora tutto torna : Qualcuno lo ha ribattezzato "Monsignor Tortellino", con perfidia. Oggi però Don Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, è uno dei 13 nuovi cardinali scelti da Papa Francesco per riscrivere il Conclave a propria immagine e somiglianza. E in effetti Don Matteo con l'apertura al tortellino ripieno di car

Migranti - i no border in piazza se la prendono ancora con Salvini : Circa trecento manifestanti hanno sfilato in corteo per le vie di Ventimiglia, protestando contro la chiusura delle frontiere, a favore della libera circolazione dei Migranti in Europa. La Francia chiude le frontiere, ma i no border protestano contro l’Italia per la libera circolazione dei Migranti in Europa e davanti al commissariato gridano “Salvini, Salvini, vaff…”.\\Slogan di protesta a parte è stata una manifestazione pacifica la “Parata ...

Migranti - Di Maio firma il decreto : «Rimpatri veloci in 13 paesi - ora le intese» : Ridurre all'osso i tempi di rimpatrio, «da due anni a quattro mesi» secondo Luigi Di Maio, per molti dei Migranti irregolari che arrivano in Italia senza avere i requisiti per lo...