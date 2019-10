La versione beta 78 di Google Chrome desktop permette di chiamare numeri dal telefono

Prepararsi al meglio alla beta EMUI 10 con l’app Huawei aggiornata : novità dalla versione 2.3.41 : Emerge oggi 24 settembre un aggiornamento interessante per l'app beta concepita da Huawei, tramite la quale gli utenti potranno testare in anteprima aggiornamenti di un certo peso, come nel caso di EMUI 10 che ad ottobre arriverà in questa particolare modalità a bordo di determinati smartphone. Nella giornata di ieri, a tal proposito, vi abbiamo già anticipato le tempistiche per il nostro Paese a proposito della serie Mate 20, ma in questo caso ...

La versione 10.61 beta di App Google ci svela alcune feature in arrivo : Grazie al codice della versione 10.61 beta di App Google scopriamo alcune delle novità a cui gli sviluppatori del colosso di Mountain View stanno lavorando L'articolo La versione 10.61 beta di App Google ci svela alcune feature in arrivo proviene da TuttoAndroid.

CoD Modern Warfare : disponibile la versione Beta : L’attesissima versione Beta* di Call of Duty: Modern Warfare® arriva su PlayStation 4 per un primo assaggio del multigiocatore acclamato dalla critica. Per tutto il weekend, Infinity Ward raccoglierà preziosi feedback e informazioni sul gioco in vista dell’uscita in tutto il mondo del 25 ottobre. Dopo la recente Open Alpha di Modern Warfare 2v2 Gunfight, una tra le maggiori Alpha nella storia ...

Il widget di Spotify è tornato nell’ultima versione beta dell’app Android : Con l'ultima versione beta di Spotify Android (ossia con la release v8.5.23.535) il tanto desiderato widget è tornato al proprio posto. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il widget di Spotify è tornato nell’ultima versione beta dell’app Android proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp - arriva il blocco con l'impronta digitale : versione Beta : Nei prossimi giorni, Whatsapp introdurrà il blocco delle schermate e della app a partire dall'impronta digitale dell'utente