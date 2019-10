5 bambini travolti da un suv davanti all’asilo nido | uno è in condizioni disperate

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 8 ottobre 2019) Cinquesono statiquesta mattinaa un asilodi Chieri da una vettura che, parcheggiata in lieve salita, per cause in corso di accertamento ha iniziato a muoversi, investendoli. Tre piccoli feriti – uno in codice rosso, il più grave, uno giallo e uno verde – sono stati portati in diversi ospedali cittadini. L’incidente, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuto vicinoLa casa nel bosco in corso Torino e l’auto è di proprietà del padre del titolare della struttura. Isono stati investiti da una Toyota Land Cruiser, ora sotto sequestro, parcheggiata in leggera salita che avrebbe iniziato a muoversi per cause in corso di accertamento. In un primo momento, si era ipotizzato che ci fosse qualcuno alla guida del Suv e che, inavvertitamente, avrebbe investito i piccoli. Continua dopo la foto Una storia che, seppur diversa, riporta ...

