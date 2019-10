Viene dimessa dall' ospedale di Rimini e muore | aveva un aneurisma

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Aurora Vigne La donna si era presentata all'diper due volte ma i medici non le hanno diagnosticato l'che l'avrebbe poi portata alla morte. Un neurologo a processo, pronto soccorso. Una donna di 64 anni da poco in pensione si presenta accusando un forte male alla testa con tanto di rumori nell'orecchio. I sanitari la prendono in cura e, per ben due volte, la dimettono. "È solo un mal di testa", le ripetono i medici. La sua, però, non era affatto una "cefalea": era une da lì a poco l'avrebbe portata alla morte. In questa vicenda grottesca raccontata dal Resto del Carlino, ora il neurologo dell'di, Alberto Amadori, è finito a processo - iniziato qualche giorno fa - per il decesso della donna. Durante l'udienza sono state ripercorse le ultime tragiche ore di vita della donna. La vicenda inizia nel 2014, quando la ...

Nicolet15303275 : @MarroneEmma Ciao, non sono mai stata una tua fan, lo sono diventata in questi giorni. Io dimessa dall'ospedale da… -