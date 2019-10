Via libera di Trump | la Turchia pronta  a invadere la Siria del Nord

Siria - Via libera degli Usa a ErdoganInvasione. Traditi i curdi anti Isis : Segui su affaritaliani.it

Rai : Via libera dal Mise al Piano industriale. Salini : "Oggi comincia una nuova Rai" : Via libera da parte del Mise oggi al Piano industriale della Rai voluto dal suo amministratore delegato Fabrizio Salini. All'interno di una nota diramata dal ministero dello sviluppo economico si dice che "il Piano industriale Rai per il triennio 2019-2021 è compatibile con quanto previsto dal Contratto di servizio". "La componente del ministero dello Sviluppo economico della citata Commissione, dopo aver esaminato e valutato il Piano ...

Il Wto dà il Via libera a 7 - 5 miliardi di dazi Usa sui prodotti europei : Il verdetto dell'Organizzazione mondiale del commercio come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. L’Ue: reagiremo

Nato - “Via libera a F35 italiani per la difesa aerea”. Sei aerei schierati in Islanda : Gli F35 italiani hanno ottenuto dalla Nato la certificazione per poter svolgere compiti di difesa aerea per la Nato. “Con la certificazione della Full Operational Capability da parte di un team della #Nato, gli #F35 dell’@ItalianAirForce sono pronti a garantire la sicurezza dello spazio aereo dell’Alleanza Atlantica“, fa sapere in un tweet lo Stato Maggiore della difesa. A quanto si apprende, l’Italia è il primo Paese a schierare un ...

Dal Wto Via libera ai Dazi Usa : Il Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, ha stabilito che gli Stati Uniti potranno imporre Dazi su beni europei per 7,496 miliardi dollari

Biglietti Juventus-Lokomotiv Mosca : vendita libera al Via lunedì 7 ottobre : La Juventus, vittoriosa martedì sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen, ospiterà la Lokomotiv Mosca nella 3ª giornata del Gruppo D. La partita verrà disputata all’Allianz Stadium di Torino martedì 22 ottobre 2019 alle ore 21.00. La vendita dei Biglietti è cominciata da qualche giorno, ma per il momento sono state aperte solamente le fasi riservate alla prelazione. In merito alla vendita libera bisognerà attendere lunedì 7 ottobre ...

Via libera ai mezzi elettrici a Palermo - parte la sperimentazione : A Palermo si potrà circolare con monopattini elettrici, overboard e altri veicoli di micromobilità elettrica che stanno invadendo le nostre città. Presto anche sulle strade della città si avvierà la sperimentazione per la circolazione dei veicoli elettrici ai fini della micromobilità. In sostanza anche a Palermo si decide di fare la «prova» prevista da un decreto nazionale (dell’ex ministro Toninelli) in vista del lavoro parlamentare nazionale ...

Atalanta - c’è l’ok della Commissione : Via libera per il Gewiss Stadium : “Stamattina c’è stato l’ok della Commissione Provinciale (Comune, Provincia, Regione, Ats, Prefettura, Questura e Vigili del Fuoco, ndr), abbiamo la licenza d’uso dal Comune di Bergamo e ora arriverà anche il via libera dalla Commissione della Lega Calcio”. Sono le parole del direttore operativo dell’Atalanta e coordinatore unico dei lavori Roberto Spagnolo, che annuncia l’esordio imminente del ...

