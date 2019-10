Presi i ' pendolari' dei furti | banda di algerini rapinava i passeggeri a Fiumicino

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Francesca Bernasconi La polizia ha arrestato 5 criminali e ne ha denunciati altri 7. I membri dellafacevano la spola dai loro Paesi di residenza, per rubare nell'aeroporto romano Venivano chiamati i "del crimine", perché effettuavanoin tutta Italia, pur risiedendo in Francia e Spagna. La polizia di Frontiera dell'aeroporto diè riuscita a sgominare la, formata da 12 borseggiatori, di nazionalità algerina. Le indagini hanno ricostruito il modus operandi dei criminali: prendevano di mira ipiù facoltosi, in partenza o in arrivo all'aeroporto di, soprattutto russi e arabi, e lino. I membri dellaerano abili a camuffarsi e cambiare abiti in pochi minuti. Se sor, inoltre, si spacciavano per cittadini di nazionalità libica, così da evitare il rimpatrio. Per compiere i colpi, facevano la spola tra i ...

