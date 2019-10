Lione | esonerato Sylvinho | formazione affidata a Baticle con Juninho Pernambucano

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2019) L’Olympique, in quattordicesima posizione nella Ligue 1 dopo la sconfitta di domenica contro il St.Etienne, ha deciso di licenziare il suo allenatore,. Solo 9 punti, figli di 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Lasarà guidata da Geraldsotto la direzione di, nel ruolo di direttore sportivo. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloconsupervisore CalcioWeb.

BombeDiVlad : Olympique Lione, esonerato il tecnico Silvinho - cmdotcom : #Lione, UFFICIALE: esonerato l'ex #Inter #Sylvinho, ora decide #Juninho -