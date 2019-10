F1 | GP Giappone 2019 | programma | orari e tv Appuntamento al mattino presto | si corre a

Fonte : oasport

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Il Circus della F1 si ritrova per il 17° round del Mondialein. Sul celebre tracciato di Suzuka (11-13 ottobre) la Ferrari vorrà cercare di portarsi a casa il quarto successo stagionale dopo i problemi avuti in Russia. Il problema di affidabilità avuto sulla macchina del tedesco Sebastian Vettel e le discussioni via radio nell’applicazione della strategia tra il teutonico e il monegasco Charles Leclerc (in pole position) hanno destato perplessità. Pertanto nell’nipponico le motivazioni per giocare un brutto scherzo a Mercedes ci sono tutte, non sottovalutando poi la Red Bull che, spinta dal motore Honda, vorrà fare bene, essendo questo il fine settimana di casa del fornitore di motori. F1, GPe tv.al, sia Suzuka Il GP delsarà coperto in diretta e in esclusiva da Sky ...

vaticannews_it : #2ottobre Reso noto dalla @HolySeePress il programma del #viaggioapostolico di #PapaFrancesco in #Thailandia e… - SkyTG24 : La storia del cartone #CandyCandy ???? Il #1ottobre 1976 andava in onda, per la prima volta in #Giappone, l’anime cr… - vaticannews_it : #2ottobre “Quando leggo la storia di quelle due città, #Hiroshima e #Nagasaki, sento molta ammirazione per il vostr… -