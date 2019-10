Trieste - la sparatoria in un video. Gip : no riscontri su malattia mentale del killer : «Non ci sono riscontri sulla malattia mentale del killer». Le immagini della sparatoria avvenuta in Questura a Trieste, riprese dalle telecamere nell'atrio e all'esterno del...

Sparatoria a Trieste - il Questore : «Poteva essere una strage». Il gip : «Il killer non risulta malato di mente» : Giuseppe Petronzi: «I filmati ripresi dalle telecamere testimoniano la capacità di reazione che ha scongiurato il peggio». L'agente ferito, operato alla mano, si trova in buone condizioni. Stazionarie le condizioni dell'autore del duplice omicidio

Sparatoria a Trieste - uccisi due agenti : cosa sappiamo finora : Venerdì 4 ottobre Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, due agenti della polizia, sono stati uccisi in una Sparatoria all'interno della Questura di Trieste (CHI ERANO - LA FIACCOLATA - L'OMAGGIO DELLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE - L’AUDIO DALLA QUESTURA). Avevano 34 e 31 anni. A sparare è stato Augusto Stephan Meran, 29enne dominicano che si trovava lì insieme al fratello Carlysle Stephan Meran, di 32 anni. I due fratelli ...