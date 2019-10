Roma | scrofa in allevamento abusivo uccide un uomo davanti a bimbo di 2 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Incidente mortale alla periferia di, dove undi 50è morto e undi dueè rimasto gravemente ferito dopo essere stati aggrediti da unaallevata in un insediamentoa Corcolle. Sul posto i carabinieri della compagnia di Tivoli. Da una prima ricostruzione l’voleva portare il figlio di un suo amico a vedere i maialini appena nati, ma una volta aperto il recinto, con in braccio il bambino di soli due, sono stati aggrediti dallache ha fatto cadere l’adulto per terra. Poi lo ha morso ferendolo mortalmente e ha ferito gravemente il. Inutili i soccorsi per il cittadino romeno di 50. Ilè stato invece trasportato d’urgenza dal 118 con l’elisoccorso all’ospedale di Tivoli. I carabinieri stanno ora indagando per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. In corso anche accertamenti ...

repubblica : ?? #Roma, scrofa uccide uomo e ferisce bimbo di due anni - Agenzia_Ansa : Scrofa uccide un uomo e ferisce un bimbo alla periferia di Roma, in un insediamento abusivo #ANSA - ImolaOggi : Roma: scrofa uccide un uomo in un insediamento abusivo, grave un bimbo -