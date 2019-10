Snowboard | i team di parallelo e snowboardcross pronti al raduno sullo Stelvio per

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) La stagione 2019-2020 degli sport invernali è sempre più vicina e per questo motivo la preparazione delle varie squadre nazionali entra nel vivo. In particolare per quanto riguarda la selezione italiana disi profilano delle giornate di duro allenamento sul Passo dello, sede di unche comincerà a partire da domenica 6 ottobre con le squadre Coppa del mondo e Coppa Europa di. Per quanto riguarda la formazione di Coppa del Mondo sono stati convocati Aaron March, Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini e Nadya Ochner, mentre per la squadra “B” ci saranno Marc Hofer, Sindy Schmalzl, Lucia Dalmasso, Gabriel Messner, Aline Moroder, Elisa Caffont, Alice Lombardi e Giulia Gaspari. Passando allocross, a partire da lunedì 7 settembre sono stati convocati anche sei atleti di Coppa del Mondo per cinque giornate ...

zazoomblog : Snowboard gli azzurri dello slopestyle al lavoro sul Passo dello Stelvio: il 30 settembre ecco il team di Coppa Eur… -