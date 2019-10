Operaio muore in esplosione cisterna

Ancora un incidente mortale sul lavoro. Un40enne è morto in unamentre con un saldatore stava riparando una perdita di unaautospurgo. L'incidente è avvenuto in una ditta che si occupa di autoespurghi a Campagna, nel Salernitano. Probabilmente, lo scoppio del retro dell'autoè stato causato dai gas di residui di spurgo che erano in compressione. L'uomo è morto sul colpo. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per valutare eventuali responsabilità.(Di giovedì 3 ottobre 2019)