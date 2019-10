Non chiamate smartphone il nuovo smartphone di Microsoft

‘Non chiamatemi eroe’ : le testimonianze di chi reagisce alle ingiustizie : “Nel 2018 sono stati assassinati 321 attivisti per i diritti umani. Più di 3500 sono quelli uccisi dal 1998 a oggi. Il 77% degli attivisti uccisi nel corso del 2018 apparteneva a una comunità indigena o era impegnato nella difesa dell’ambiente.” Chi parla è Guadalupe Marengo, direttrice del Global Human Rights defenderes Programme di Amnesty International, che ricorda anche come sia stato creato un apposito sito per ricordare coloro che sono ...

Imma Tataranni - il Montalbano al femminile di Rai1 - parla il cast : “Non chiamatela clone” : Di Imma Tataranni ne avevamo già parlato nei giorni scorsi in occasione del rilascio del promo ufficiale della fiction con Vanessa Scalera che prenderà il via il prossimo 22 settembre, alla domenica sera. Una donna forte, che non ha bisogno di chiedere mai, questo è quello che si evince dai primi due episodi della serie proiettati oggi prima della conferenza stampa che, di fatto, ha lanciato quella che possiamo definite il Montalbano al ...

"Ho visto le manine lasciare la presa. E allora mi sono buttato. Non chiamatemi eroe" : “Noi abbiamo un vero e proprio angelo in famiglia. Lo sappiamo da sempre e oggi ne abbiamo avuta un’ulteriore conferma”. Miguel Angel Vargas parla orgoglioso del figlio Angel, il giovane originario dell’Argentina che nel lodigiano, a Casalmaiocco, ha salvato la vita a un bimbo che stava precipitando dal balcone di casa. Il ragazzo, però, non vuole essere chiamato eroe, e intervistato dal Corriere della sera ...

Non chiamatelo amore : L’amore è l’amore. La morte è la morte, un omicidio un omicidio, un assassino un assassino.Una donna morta è una donna morta. Le definizioni sono chiare.L’essere umano ha imparato a categorizzare tutto, anche la morte e gli omicidi. Così, l’uccisione per ammazzamento assume nomi diversi: quella di una donna diventa femminicidio, quella di un neonato neonaticidio, quella di un bambino ...

Non chiamateli toy-boy. Gli amori che sfidano il tabù anagrafico : Pedro Almodovar, Brad Pitt, Scarlett Johansson stanno monopolizzando la Mostra del cinema di Venezia, e fin qui non ci piove. Ma c'è un'altra star che a 86 anni, quando tanti coetanei e coetanee passeggiano a braccetto con i badanti, si è strategicamente presa una buona quota di riflettori: Sandra Milo, che ringalluzzita e probabilmente ispirata dalla sua “Posta del cuore” nel “Io e te” di Raiuno, in laguna si è presentata ...

Crostate richiamate per latte Non dichiarato in etichetta. Il Ministero : “Non mangiatele” : Il Ministero della Salute ha pubblicato gli avvisi di richiamo di tre lotti di Crostate ai frutti di bosco, all’albicocca e alla ciliegia a marchio Le Dolci Passioni perché in etichetta non è indicata la presenza di latte scremato in polvere.Continua a leggere

Brad Pitt : «Io miracolato - ho vinto alla lotteria : ma Non chiamatemi Sex Symbol» : «Sono partito da ragazzo con 300 dollariin cerca di fortuna: ho vinto alla lotteriaSex symbol? Mi dà fastidio se me lo dicono»

VIOLENTA FIGLIA DI 2 ANNI E VENDE IL VIDEO/ Salvini "Non chiamatelo padre ma verme" : VIOLENTA FIGLIA di 2 ANNI poi VENDE il VIDEO ad una rete di pedofili. Duro il commento del ministro Salvini: "Non è un padre ma un verme"

CARLA FRACCI/ "Il successo mi gratifica - ma Non chiamatemi diva!" - Io e te - : CARLA FRACCI ospite di Pierluigi Diaco a Io e te: "Il successo mi gratifica, ma non chiamatemi diva!". Il racconto degli inizi e delle umili origini...

Ilary Blasi convince un signore a dare il suo numero su Instagram ma poi si pente : “Non chiamatelo” : Pensava di fare un favore a un signore invece la sua gentilezza si è trasformata in un grave errore. Ilary Blasi ha infatti tenuto un divertente siparietto in diretta sulle sue Instagram story con un anziano signore di nome Bortolo, che ha presentato ai suoi followers. “Per qualsiasi cosa potete rivolgervi a lui – ha detto la moglie di Francesco Totti – Bortolo lascia in diretta il numero di telefono così ti chiamano”. E ...

No - Apple Non ha intenzione di bloccare le chiamate su WhatsApp : (Foto: WhatsApp) È vero che Apple vuole bloccare le chiamate WhatsApp e di altre applicazioni che sfruttano la tecnologia VoIP per conversazioni voce in tempo reale attraverso la rete? Ha generato non poca confusione la notizia originariamente riportata dal portale The Information, e relativa all’aggiornamento di sistema prossimo venturo iOs 13 atteso in autunno che rivelava che Apple stesse adoperandosi per limitare l’uso del VoIP ...

Ilary Blasi convince un signore a lasciare il numero su Instagram poi fa retromarcia : «Vi prego - Non lo chiamate» : Gaffe di Ilary Blasi durante le sue vacanze a Sabaudia. Ieri la moglie di Totti ha intrattenuto un simpatico siparietto con un anziano signore di nome Bortolo che ha presentato ai suoi...