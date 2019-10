Clima | i cambiamenti climatici potrebbero essere dovuti all’orbita solare della Terra e

Ridurre le emissioni non è il solo modo di mitigare i cambiamenti Climatici : dal sito www.rivistaenergia.it Ridurre le emissioni di CO2 industriali ed energetiche non è il solo modo per mitigare l’incremento della temperatura. Sono sempre di più gli studi che attestano il solido contributo che la riforestazione e lo stop alla deforestazione possono offrire nella lotta ai cam

Per Zichichi i cambiamenti Climatici non dipendono da noi : Il prof. Antonino Zichichi, nostro celebre concittadino, prende posizione contro l'attuale allarmismo sui cambiamenti climatici, cercando di spiegare che la nostra ragione dovrebbe avere il sopravvento sull'emozione. In seguito al clamore innescato dalle dichiarazioni di Greta Thunberg, moltissimi studenti in tutto il mondo, anche in Italia, hanno dato il via a colorati cortei per protestare contro i governi del mondo, accusati di contribuire al ...

L’Uragano Lorenzo senza precedenti - troppo forte per la sua posizione nell’Atlantico : la relazione con i cambiamenti Climatici : L’Uragano Lorenzo è diventato una tempesta da record, che nei prossimi giorni colpirà duramente le Azzorre e poi Regno Unito e Irlanda. Sabato 28 settembre, “Lorenzo si è rapidamente rafforzato in un uragano di categoria 5, con venti massimi di 257km/h. Questo batte il record per L’Uragano di categoria 5 più orientale e più settentrionale mai registrato nell’oceano Atlantico”, ha scritto Dennis Mersereau su Forbes. Al momento, Lorenzo si è ...

Nel foggiano un ragazzino manifesta da solo contro i cambiamenti Climatici : Una vicenda alquanto singolare si è verificata ieri, venerdì 27 settembre, a Stornarella, località del foggiano, dove un ragazzino di soli 12 anni ha manifestato da solo contro i cambiamenti climatici. Il piccolo ha preso un cartellone e si è recato in piazza, mostrando tutto il suo disaccordo su quanto sta avvenendo in materia ambientale nel mondo. Proprio ieri era in programma la terza mobilitazione globale contro i cambiamenti climatici ...

Titoli e aperture : la rabbia dei ragazzi per i cambiamenti Climatici e i dubbi di Conte sul fine vita raccontati dai quotidiani in edicola : Le manifestazioni per l'ambiente degli studenti in Italia e in tutto il mondo, il fine vita con i dubbi del premier Giuseppe Conte sul “diritto alla morte” e le sue aperture ai medici obiettori, il tema dell'evasione fiscale e le ipotesi del governo sull'uso del contante e le carte di credito, tra sconti, bonus fiscali e aumenti, che riportano al centro il “caso Iva”, infine l'intesa nella maggioranza 5Stelle-Pd sui figli degli immigrati ...

Cambiamenti Climatici a lungo termine : la teoria sul raffreddamento della Terra degli ultimi 15 milioni di anni potrebbe essere sbagliata : Una teoria chiave che attribuisce l’evoluzione climatica della Terra all’erosione delle rocce dell’Himalaya potrebbe non riuscire a spiegare il raffreddamento negli ultimi 15 milioni di anni, secondo uno studio della Rutgers University. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, potrebbe gettare nuova luce sulle cause dei Cambiamenti climatici a lungo termine. Si concentra sul raffreddamento a lungo termine che si è verificato prima ...

Da solo in piazza contro i cambiamenti Climatici : a 12 anni è l’eroe del "Fridays for Future" : Potito è l’unico studente di Stornarella, comune in provincia di Foggia, ad essere sceso in piazza a scioperare seguendo le...

Cambiamenti Climatici - Forum H2O : “Abbiamo solo 11 anni di tempo” : “Oggi a manifestare con studenti e ragazzi c’erano per esempio Carrozzine Determinate, associazioni, cittadini e tanti lavoratori che hanno scioperato per dire no ai Cambiamenti climatici. Noi diciamo che bisogna uscire dal fossile. Non si possono continuare a fare chiacchiere se tra undici anni l’acqua del mare rischierà di arrivare fino al Comune di Pescara,” ha dichiarato Renato Di Nicola, del Forum H20, che ha ...

Cambiamenti Climatici : il decalogo per la spesa sostenibile : “Il cambiamento del clima spaventa un italiano su cinque (19%) e spinge ad adottare comportamenti per contribuire personalmente con uno stile di vita responsabile a fermarne gli effetti disastrosi“: è quanto emerge dal Rapporto Coldiretti su “Sos Clima per l’agricoltura italiana” diffuso al Villaggio Contadino di Bologna dove è stato inaugurato il più grande mercato degli agricoltori a chilometri zero con il tutor della spesa ...

Cambiamenti Climatici - i ghiacciai delle Alpi italiane in via di estinzione : Legambiente ha organizzato una tre giorni di «veglie funebri» dedicata ad altre masse di ghiaccio del versante Alpino italiano in via di estinzione o seriamente minacciate

Cambiamenti Climatici : l’invasione di insetti alieni “ha causato danni per oltre mezzo miliardo” : “l’invasione di insetti e organismi alieni portati nelle campagne italiani dai Cambiamenti climatici e dalla globalizzazione degli scambi ha causato danni per oltre mezzo miliardo nell’ultimo anno con gravissimi effetti sul piano ambientale, paesaggistico ed economico“: è quanto emerge dal Rapporto Coldiretti su “Sos Clima per l’agricoltura italiana” diffuso al Villaggio Contadino di Bologna dove è stata mostrata “la teca degli ...

Entra nel vivo la spedizione italiana per documentare i cambiamenti Climatici in zone remote della Terra : “A Kathmandu abbiamo avuto un briefing operativo poi ci siamo soffermati sulla conoscenza del patrimonio culturale, storico e architettonico della città di Kathmandu, visitando tre dei siti più importanti, patrimonio dell’UNESCO come ad esempio Patan, la Città della Bellezza, una delle più antiche città reali; Pashupatinath, luogo sacro per gli indù, piccola Varanasi del Nepal dove si svolgono le cerimonie funerarie; e infine Boudnath, luogo ...

Cambiamenti Climatici : negli ultimi 20 anni è sparita quasi una pianta da frutto su 4 : negli ultimi venti anni è sparita quasi una pianta da frutto su quattro, fra mele, pere, pesche, arance, albicocche e altri frutti con un gravissimo danno produttivo ed ambientale per il ruolo che svolgono nella mitigazione del clima anche ripulendo l’aria dall’anidride carbonica e dalle sostanze inquinanti come le polveri PM10. E’ quanto emerge dal Rapporto Coldiretti su “Sos Clima per l’agricoltura italiana” diffuso al Villaggio contadino di ...

Sciopero 27 settembre sui cambiamenti Climatici. La scienza e la politica - gli allarmi e le buone prassi : ecco le idee dei nostri blogger : Cortei in 130 Paesi nel mondo e in 160 città italiane. Tutti in piazza per lo Sciopero globale che chiude la Week for Future, iniziata venerdì scorso e organizzata nelle stesse giornate in cui all’Onu era in corso il vertice sul clima. Studenti, attivisti e cittadini oggi scendono di nuovo per le strade dopo gli strike del 15 marzo e del 24 maggio col sostegno anche del ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti (M5S), che ha invitato i ...