Tokyo Motor Show 2019 – Nissan presenta IMk | il concept a zero emissioni

Fonte : sportfair

(Di martedì 1 ottobre 2019)alIMk, il. Insieme alIMk in mostra 14 modelli per il futuro dellaIntelligent Mobility Al 46°esporrà 14 modelli, incluso IMk, il nuovoche incarna il futuro dellaIntelligent Mobility. Al, che si svolgerà dal 25 ottobre al 4 novembre presso ilBig Sight, saranno presenti ancheLEAF e+, Serena e-POWER, GT-R e la nuova Skyline equipaggiata con il sistema avanzato di assistenza alla guida ProPILOT 2.0.IMk: urban commuter aIMk è l’urban commuter compatto per eccellenza, con tecnologie all’avanguardia e potente accelerazione tipica dei veicoli elettrici, che segna il futuro del design. Molto più di una city car funzionale, IMk è un veicolo elegante progettato per ridurre lo ...

infoitscienza : Honda al Tokyo Motor Show con 3 novità in anteprima mondiale - MotociclismoIT : Honda al Tokyo Motor Show con 3 novità in anteprima mondiale - Joker53Rider : RT @gponedotcom: Kawasaki Z 'Supercharged': pronta a debuttare: Telaio a traliccio e design che arriva dalla serie H2. La moto verrà presen… -