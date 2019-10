Quelle nozze usate per soggiogarla

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Alberto Giannoni L'italo-somala Maryan Ismail: "Il governo non deve vergognarsi di salvare la ragazza" Milano - Maryan Ismail, lei è italo-somala, da sempre si occupa di diritti delle donne e si batte per un islam moderno, che idea si è fatta delle ultime notizie su Silvia Romano? «Sono plausibili purtroppo, e non c'è altro modo di definire tutto ciò, se non violenza e tortura». Ma che senso ha? «Perè possibile che sia successo, che l'abbiano sottoposta a questo trattamento per far capire chi comanda. Ovviamente non ha alcun senso ed è privo di ogni validità in una lettura autentica dell'islam, dove anche i matrimoni combinati richiedevano il consenso delle famiglie. Si spiega invece con una lettura violenta dell'islam, in cui le leggi coraniche vengono piegate a proprio piacimento». Stiamo parlando degli islamisti di Al Shabab, la cellula qaidista che ha ucciso ...

