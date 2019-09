Draghi | Governi spendano di più | serve Unione più forte

Fonte : blogo

(Di lunedì 30 settembre 2019) Mario, presidente della Bce, ha rilasciato un’intervista all’edizione online del Financial Times sottolineando che "è più urgente di prima" l’aumento della spesa da parte dei singoli Paesi dell’Eurozona affinché si faccia fronte al rallentamento globale dell’economia. Inoltre, aggiunge, è necessario un impegno a lungo termine per l’di bilancio, un passo necessario per competere ad armi pari con le altre potenze globali. "Alla luce della debolezza dei singoli Stati nel contesto di un mondo globalizzato - prosegue il capo della Bce - , quello che conta è rendere l'più". L’obiettivo è quello di rafforzare l’economica e monetaria e a tal scopo, insiste, "abbiamo bisogno di un bilancio comune dell'Eurozona. Certo il dibattito politico sarà ancora lungo, ma sono ottimista".: "I nemici dell'euro non hanno vinto"L’ottimismo di...

