Al via azione collettiva contro VW |  la più grande class action in Germania

EMUI 10 Beta disponibile previa registrazione per altri smartphone Huawei e HONOR : La possibilità di registrarsi alla Beta di EMUI 10 è arrivata anche per i possessori di HONOR 20i, HONOR 10, Huawei Enjoy 9s e Huawei Maimang 6; al momento le registrazioni sono però aperte solo in Cina. L'articolo EMUI 10 Beta disponibile previa registrazione per altri smartphone Huawei e HONOR proviene da TuttoAndroid.

Aeronautica Militare - Islanda : al via l’operazione NATO “Northern Lightning” : Con un Alzabandiera solenne nell’aeroporto Militare di Keflavik in Islanda, è iniziata ufficialmente l’operazione NATO di Interim Air Policing denominata Northern Ligtning. Per la prima volta un caccia di quinta generazione sarà impiegato in una missione di Air Policing, dando all’Italia il privilegio di essere il primo paese dell’Alleanza ad impiegare in un’operazione NATO il velivolo F-35. Saranno infatti sei i caccia F-35, provenienti dal 32° ...

FAO : l’alimentazione sana è una priorità per i Piccoli Stati insulari in via di sviluppo : La sicurezza alimentare e la nutrizione devono essere una priorità nei Piccoli Stati insulari in via di sviluppo (SIDS), che possono contare sul sostegno della FAO per “interventi più coordinati e coerenti“, ha affermato venerdì scorso il Direttore Generale Qu Dongyu. Cambiamento climatico, vulnerabilità, resilienza, riduzione del rischio disastri, isolamento, insufficienti risorse della terra e cambiamento delle abitudini alimentari ...

Francia - primo via libera dei deputati alla procreazione assistita anche per donne single o coppie lesbiche : I deputati francesi hanno dato il primo via libera all’apertura della procreazione medicalmente assistita (Pma), a tutte le donne, incluse single o coppie lesbiche. Oggetto di un acceso dibattito da mercoledì scorso, l’articolo 1 del vasto progetto di legge sulla bioetica, che riguarda appunto la Pma, è stato adottato con 55 voti a favore, 17 contrari e 3 astenuti, in attesa del voto sull’intero pacchetto legislativo previsto per il ...

Decreto ambiente - Rottamazione al via subito - ma cala l'importo del buono : Nelle scorse ore, sono emerse nuove indiscrezioni sul Decreto legge per l'ambiente attualmente in fase di elaborazione. Rispetto alla prima bozza, emersa la scorsa settimana, le novità più rilevanti riguardano l'entità e le caratteristiche del bonus per la mobilità, un incentivo per favorire la Rottamazione delle vecchie auto. La misura, infatti, dovrebbe essere resa disponibile già da quest'anno (e non dal 2020), anche se l'importo scenderà dai ...

Hockey pista - Serie A1 : al via il campionato n. 97. La presentazione delle 14 squadre partecipanti : Mazze da incrociare, pattini da far girare, palline da insaccare, tiri da parare. L’attesa sta per finire: sabato torna il campionato Italiano di Hockey pista, con la sua edizione numero 97. Andiamo quindi a conoscere – in ordine alfabetico – le 14 partecipanti alla Serie A1 2019/2020. STEMA BASSANO Nuovo progetto in casa Bassano 1954 con l’arrivo dell’allenatore Gaetano Marozin dal Thiene. Moltissimi gli addii, ma ...

Governo : Azione civile - 'all'Italia non serve bipolarismo - la via per il terzo polo' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "All'Italia non serve una riedizione del bipolarismo, il vecchio modello europeo del partito di massa è ormai tramontato. I partiti storici di questo modello, la Dc e il Pci, si sono ormai estinti e dissolti, quello che vediamo in campo sono copie sbiadite che hanno er

Maltempo Napoli : ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metro : ripresa intorno alle ore 12 la circolazione ferroviaria tra le stazioni Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra (linea 2 della metropolitana di Napoli), sulla linea Villa Literno-Napoli San Giovanni Barra. La sospensione era stata decisa intorno alle ore 5 a causa dell’allagamento della stazione sotterranea di piazza Garibaldi, con guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Nel corso dell’interruzione i ...

Monte Bianco - ghiacciaio a rischio crollo : al via l’installazione del radar : Sono iniziate questa mattina le operazioni di installazione del radar per il monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, che rischia di crollare sulla Val Ferret. I tecnici della Regione Valle d’Aosta stanno effettuando le operazioni preliminari per il posizionamento: si tratta di una tecnologia – utilizzata già da una decina d’anni per il controllo di alcune frane – che è in grado di ...

NUOVO SAN SIRO - STADIO INTER-MILAN/ Diretta streaming video : via alla presentazione : NUOVO San SIRO, STADIO Inter e Milan: Diretta video streaming, la presentazione comincia, sono due i progetti finalisti per il NUOVO STADIO.

Sandra Muller - la donna che aveva iniziato il movimento #MeToo in Francia - ha perso una causa per diffamazione avviata dall’uomo che aveva accusato di molestie : Sandra Muller, la donna che aveva iniziato la campagna #MeToo in Francia, ha perso una causa legale per diffamazione avviata dall’uomo che aveva accusato di comportamento inappropriato, il direttore televisivo francese Éric Brion. Due anni fa Muller aveva pubblicato su

Telespazio e Cloud Constellation Corporation insieme per sviluppare il primo sistema di protezione e archiviazione dati nello Spazio : Cloud Constellation Corporation e TeleSpazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), hanno firmato un Memorandum of Agreement (MOA) per sviluppare ed eseguire una strategia congiunta go-to-market per clienti commerciali e governativi in Europa e Sud America. Inoltre, le due aziende valuteranno potenziali requisiti e scenari di cooperazione nel campo delle operazioni spaziali relative al segmento di terra del programma ...

Eastshade : l'open world di esplorazione che ci farà vestire i panni di un pittore viaggiatore ha una data di uscita per console : L'isola di Eastshade attende di essere esplorata da un pittore viaggiatore, un ruolo che i giocatori assumeranno a ottobre in questo ispirato titolo. Eastshade è un gioco open world con particolare attenzione all'esplorazione e verrà pubblicato il 21 ottobre per PlayStation 4 e Xbox One.Lo sviluppatore Eastshade Studio ha anche condiviso un nuovissimo trailer, in occasione dell'annuncio, che potete vedere più in basso.Eastshade ha debuttato su ...

Antitrust avvia procedimento su Telepass : “Discriminazione dei consumatori che intendono pagare con conti correnti esteri” : Sospetta discriminazione dei consumatori che intendono pagare con conti correnti esteri. E’ l’ipotesi in base alla quale l’Antitrust contesta a Telepass la “possibile violazione della disciplina di derivazione comunitaria che vieta di impedire o applicare condizioni diverse ai consumatori che intendano pagare attraverso domiciliazione su conti correnti esteri, la cosiddetta Iban discrimination”. L’avvio di un ...