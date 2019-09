Mertens | “Non si può prendere gol | oggi Avremmo dovuto tenere la rete a zero”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2019) Al termine della partita del Napoli contro il Brescia ai microfoni di Dazn è intervenuto Dries. Questo Napoli sa anche soffrire? “Lo so, ma non si può, non si puògol.la nostraa zero. Abbiamo sofferto ma per fortuna non abbiamo preso il secondo. Ma non si può” Si sente tanta delusione nelle tue parole. Dopo un primo tempo straordinario la volevi chiudere. Cosa è mancato? “Non abbiamo sofferto tanto ma abbiamo corso indietro e invece dobbiamo correre in avanti. Dobbiamo giocare vicino alla porta. Abbiamo sbagliato questo secondo tempo, ma il primo lo abbiamo fatto bene. Continuiamo su questo” Ti manca 1 gol per il record e per raggiungere Maradona “Per quello sono anche un po’ deluso, perchého avuto una grande palla di Allan. Volevo metterla sul primo palo. Sarebbe stato un gol importante e anche ...

