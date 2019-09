FAO | l’alimentazione sana è una priorità per i Piccoli Stati insulari in via di sviluppo

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2019) La sicurezza alimentare e la nutrizione devono essere unaneiin via di(SIDS), che possono contare sul sostegno della FAO per “interventi più coordinati e coerenti“, ha affermato venerdì scorso il Direttore Generale Qu Dongyu. Cambiamento climatico, vulnerabilità, resilienza, riduzione del rischio disastri, isolamento, insufficienti risorse della terra e cambiamento delle abitudini alimentari che favoriscono l’obesità, sono sfide specifiche per i SIDS, ha aggiunto il Direttore Generale nel corso di un incontro ad alto livello per analizzare i progressi del “SAMOA Pathway” (SIDS Accelerated Modalities of Action) che prevede modalità di interventi rapidi neiin via di. L’imperativo è collaborare, in quanto “c’è molto da fare“, ha detto Qu. Ha chiesto di ...

