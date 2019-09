Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 07 | 10

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : scontro M5s-Pd su vincolo di mandato - 27 settembre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, venerdì 27 settembre 2019: scontro tra M5s e Pd. Caso Trump: 'La Casa Bianca tentò di nascondere tutto'.

Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione a vento con informazione Gabriella Luigi in studio orrore nella metropolitana di Roma dove nel tardo pomeriggio di oggi un uomo accoltellato un vigilante più volte poi lo avvisarmi e con quella stessa pistola si è sparato alla testa togliendosi la vita è accaduto nel tunnel della metro B alla stazione Tiburtina sul posto la polizia evacuata la stazione percussioni Sul servizio della ...

Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio si torna a parlare del processo sulla trattativa stato-mafia perché tra i reati contestati dalla Procura di Firenze ha l’ex premier Silvio Berlusconi c’è anche il fallito attentato al giornalista Maurizio Costanzo del 14 maggio 93 sfuggi a l’esplosione di un’autobomba a Roma Costanzo lo si evince ...

Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale la Buonasera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio tra i reati contestati dalla Procura di Firenze l’ex premier Silvio Berlusconi c’è anche il fallito attentato al giornalista Maurizio Costanzo quel 14 maggio del 1993 sfuggi a l’esplosione di un’autobomba a Milano e quanto si evince dalla documentazione rilasciata dai magistrati del Capoluogo Toscano legali ...

Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio la scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica francese Jacques Chirac scuote il paese che adesso è in lutto e c’era che è morto all’età di 86 anni e si era ritirato da diverso tempo della politica della vita pubblica viveva con la moglie nella sua casa a Parigi nel 2005 Fu vittima di un ictus e ...

Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio Francia in lutto è morto l’ex presidente di Jacques Chirac capo dello Stato transalpino dal 95 al 2006 e aveva 86 anni che si era ritirato ormai da diversi anni dalla politica della vita pubblica viveva con una moglie Bernadette nella sua casa a Parigi nel 2005 Fu vittima di un ictus e prima di Rush all’eliseo ...

Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla Francesco Vitale in studio dalle 3 di questa notte è scoppiato arrangio in Francia un enorme incendio in un impianto chimico della società lubrisol catalogato in base alla direttiva Europea Seveso Quindi ad alto rischio secondo locali un’enorme nuvola di fumo denso e nero e fiamme altissime si Sprigiona ai capannoni da cui provengono numerose esplosioni non si conoscono Al ...

Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio ogni tre giorni di scuola e l’allarme lanciato da cittadinanzattiva che ha censito gli episodi avvenuti negli edifici scolastici italiani 3 settembre 2018 luglio 2019 era dal 2013 che non si raggiungevano questi numeri del fenomeno sono meno interessati gli asili nido che presentano uno stato di sicurezza più adeguato rispetto al ...

Governo Ultime Notizie : bancomat e lotteria - il piano anti evasione fiscale : Governo ultime notizie: bancomat e lotteria, il piano anti evasione fiscale Nei giorni scorsi, il primo ministro Giuseppe Conte ha annunciato un piano innovativo e profondo che contrasti l’evasione fiscale: un fenomeno che potrebbe far perdere allo Stato – secondo le stime – circa 110 miliardi di euro all’anno. Un tema lasciato in secondo piano dal Governo gialloverde ma che sembra diventare determinante per questa ...

Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio i rischi per le prospettive di crescita dell’eurozona sono orientati al ribasso e sono legate le incertezze connesse a fattori geopolitici alla crescente minaccia del protezionismo e alla vulnerabilità dei mercati emergenti la BCE bollettino economico eccitando esplicitamente la brexit questi rischi sono uno dei fattori che hanno spinto la bici ...

Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitali studio un grande incendio scoppiato nella notte poco prima delle 3 del mattino non dificio dello stabilimento lubrisol di Rouen in Francia che produce additivi lubrificanti secondo quanto appreso si tratta di un impianto classificato in base alla direttiva Europea Seveso quindi adatto rischio e sotto sorveglianza causa delle materie prime utilizzate Cambiamo ...

Ultime Notizie Roma del 26-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata da redazione da Francesco Vitale in studio solo una grande bufala così Trump ha commentato le accuse contro di lui merito alla telefonata con zielinski chi è costato un inchiesta formale per impeachment provando a ribaltare le cose chiedo trasparenza e Democrazia che sono andati in Ucraina e hanno tentato di costringere nuovo presidente a fare le cose che volevano sotto forma di minaccia ...

Tassa unica Imu e Tasi 2020 : cosa cambia - le Ultime notizie : Tassa unica Imu e Tasi 2020: cosa cambia, le ultime notizie Imu e Tasi, due tra le imposte più odiate dagli italiani (la terza è la Tari, ma potremmo metterci anche il bollo auto e il canone Rai). Non è un caso che siano anche le tasse più evase dai cittadini italiani. Chi le paga e chi non lo fa ha comunque lo stesso pensiero in comune: perché dover pagare una Tassa su un bene di mia proprietà? A ogni modo, anche per contrastare l’evasione ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Francia - enorme incendio a Rouen - 26 settembre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi: enorme incendio verificatosi in Francia, in un impianto chimico di Rouen. Tutti i dettagli, 26 settembre 2019,