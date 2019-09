Gelo in studio a Vieni da Me | Giovanni Conversano chiede la mano della compagna ma lei

Italia Sì - Marco Liorni e il Gelo in studio : "Ma perché..." - la domanda di Adriano Panatta su Greta Thunberg : "Ma perché Greta non sorride mai?". Adriano Panatta getta il conduttore Marco Liorni e lo studio di Italia Sì (Raiuno) nel gelo più totale quando, candidamente, chiede il motivo dell'espressione sempre seriosa di Greta Thunberg, la baby-paladina degli ecologisti di tutto il mondo. Leggi anche: "Raga

“Sta molto male”. Poi Pamela Camessa scoppia a piangere - cala il Gelo in studio : Sono Martin Castrogiovanni e Chiara Giordano i primi due concorrenti eliminati di ‘Amici Celebrities’. Per l’esordio del nuovo programma di Maria De Filippi, dedicato ai Vip, ospiti d’eccezione Giusy Ferreri e J-AX. A mettersi alla prova tra canto e ballo sono 12 personaggi famosi, divisi nelle due classiche squadre: ‘Blu’ e ‘Bianchi’. Alla guida dei team due ex della passata edizione di ‘Amici’, il vincitore Alberto Urso e la seconda ...

Giulia Michelini : “Rosy abate - arco concluso”. Gelo in studio a Verissimo : Giulia Michelini: “Rosy abate, arco concluso”. Gelo in studio a Verissimo. L’attrice mette in dubbio anche il futuro recitativo: “Sento il bisogno di cambiare” Giulia Michelini, volto della fiction Rosy abate, si è confessata a Verissimo rilasciando delle dichiarazioni inaspettate. L’attrice ha prima detto a chiare lettere di pensare a un futuro oltre la recitazione […] L'articolo Giulia Michelini: ...

Detto Fatto - la proposta di matrimonio che crea il Gelo in studio : Bianca Guaccero, nel suo Detto Fatto in onda ogni pomeriggio su RaiDue, ha uno spazio dedicato alla moda maschile. A fare da “stylist” Filippo Nardi che veste i candidati in modo diverso da come si presentano, dando loro la chance di imparare a valorizzarsi. La dinamica si è ripetuta anche ieri, nella puntata del 18 settembre: Enzo, il candidato, ha indossato alcuni look e alla fine ha tenuto un abito molto elegante. A quel punto, ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso sotto choc : la coppia scoppia - clamorosa rottura e Gelo in studio : Barbara D'Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 ha commentato la notizia sulla rottura della coppia Kikò Nalli e Ambra Lombardo, nata nella casa del Grande Fratello. La conduttrice ha visto letteralmente nascere questa storia d'amore durante la sua conduzione del reality. Carmelita era incredula:

“Ma come ca*** è possibile!”. UnoMattina - la gaffe è epocale : cala il Gelo in studio : Non era l’esordio che sognavano per la loro prima a UnoMattina Valentina Bisti e Roberto Poletti, già conduttori della versione del format estivo della Rai. Nella puntata d’esordio di lunedì 9 settembre si stava parlando del delitto di Piacenza quando c’è stata una gaffe impossibile da non notare. Una vera e propria imprecazione in diretta tv di quelle destinate a fare il giro delle rete. La giornalista del programma – Carlotta Ricci – è ...

Anna Safroncik a Vieni Da Me. Le chiedono : "Dopo Centovetrine i tuoi genitori non ti hanno diseredato?" - Gelo in studio : Anna Safroncik è una figlia d'arte. Suo papà è un tenore, sua madre una ballerina: lei non poteva che lavorare nel mondo dello spettacolo. Così è diventata un'attrice affermata. Oggi ha fatto visita a Caterina Balivo durante la prima puntata di Vieni Da Me, su Rai 1, dove ha parlato delle sue origini ucraine e anche del suo lavoro. "C'è in ballo un progetto internazionale, speriamo di concretizzarlo nel 2020", ha detto Anna, reduce dalla ...

U&D - ArcanGelo e Nunzia in studio. Lui non la saluta - poi il colpo di scena : Dopo la conclusione di Temptation Island, per la prima volta Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone si sono ritrovati l’uno di fronte all’altra nello studio di Uomini e Donne. Dopo il gelo iniziale, la coppia si è poi lasciata andare lentamente. Erano settimane che i due non avevano occasione di confrontarsi. Dopo il secondo falò di confronto, durante il quale Arcangelo era stato più che chiaro sulla sua intenzione di non ricucire i ...