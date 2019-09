DIRETTA F1 | LIVE GP Russia 2019 | orari prove libere | tv | streaming e programma

LIVE Slovenia-Polonia 3-1 - Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA : impresa dei padroni di casa - campioni del mondo annichiliti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:57 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo incredibile match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:55 Non c’è stato il tempo di ribadirlo durante il match, ma il pubblico è stato qualcosa di eccezionale, di solito si parla di settimo uomo, ma stavolta è stato qualcosa di più. I ragazzi di Giuliani si giocheranno domenica 29 a Parigi il titolo di ...

FINISCE QUI! Il Torino si impone 2-1 al termine di una partita emozionante. 90+5′ SIRUGU E' MONUMENTALE SU PIATEK! Parata straordinaria del portiere granata che è bravo a rimanere in piedi ipnotizzando il polacco. 90+5′ Si entra nell'ultimo minuto con ZAZA CHE SPRECA TUTTO IN CONTROPIEDE scivolando davanti a Donnarumma 90+4′ Il Milan torna subito in ...

22:53 Stasera abbiamo assistito a qualcosa di incredibile, la Slovenia ha smentito tutti gli addetti al lavoro e si è andata a conquistare una finale che mancava dal 2015, eliminando prima i campioni d'Europa e poi quelli del mondo. Menzione d'onore a Tine Urnaut che ha fatto una partita al di fuori di qualsiasi logica. 25-23 INCREDIBILE! Battuta in rete di Kubiak e la Slovenia ...

90+2′ Cross di Suso, Piatek anticipato. Corner per i rossoneri. 90′ Saranno 5 i minuti di recupero. 90′ Ingresso di Calabria in area di rigore. Angolo per il Milan, che però lo cestina. 89′ Erroraccio di Suso in impostazione. Il Milan è costretto a tornare indietro. 88′ Musacchio viene ammonito, fallo da dietro ai danni di Belotti. Respira il Toro. 87′ ...

18-18 Sbaglia anche Bieniek, si va avanti ad errori, da una parte e dall'altra. 17-18 Invasione di Kozamernik. 17-17 Errore al servizio, zona calda del set in vista. 16-17 Diagonale vincente di Muzaj, non sfruttano i padroni di casa. 16-16 Ace di Urnaut, il palazzo scende giù, scende giù! 15-16 Risponde Pajenk, adesso la tensione è alle stelle, si protesta ad ogni punto. 14-15 Bieniek ...

77′ Donnarumma viene ammonito per proteste. 76′ Belotti, ANCORA LUI! Doppietta del numero nove granata che sfrutta la respinta di Donnarumma raccogliendo in maniera rocambolesca per mettere dentro il punto del 2-1 a porta praticamente sguarnita. 76′ Suso commette fallo su Izzo. Riparte il Torino. 75′ Reazione del Milan affidata a un brutto tiro di Piatek. 73′ Dopo ...

Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. FINISCE QUI! Buona la prima per l'Olimpia Milano che supera 75-53 la De'Longhi Treviso. Grande esordio per il Chacho Rodriguez, miglior marcatore del match con 21 punti. Molto bene anche Riccardo Moraschini con 13 punti. A Treviso non bastano gli 11 punti di Lorenzo Uglietti, unico a chiudere in doppia cifra. 53-75 Tripla di ...

71′ Romagnoli e Musacchio mettono fuori. Controcross di Ansaldi, che si perde senza trovare la testa di alcun compagno. 69′ Intanto arriva il fallo di Kessie su Belotti. Altra punizione dove i colpitori di testa possono dire la loro. 68′ Tiro di Bonaventura, appena entrato: non granchè. Palla fuori di molto. 67′ Lo spagnolo prova a rendersi subito protagonista con un ...

25-22 2-1 SLOVENIA, URANUT PORTA I SUOI IN VANTAGGIO! Azione spettacolare, difese miracolose, stiamo assistendo a qualcosa di incredibile. 24-22 Muzaj annulla il primo set-point. Giuliani chiama time-out, c'è Leon al servizio che fa tanta paura… 24-21 Chiama challenge Giuliani ed ha ragione, il muro di Leon è fuori, tre set-point per i padroni di casa. 23-22 Muro a 1 di Leon su ...

58′ Ansaldi recupera subito il primo pallone, mentre il Toro ha cambiato il suo schieramento tattico mettendosi con un 4-4-2 molto offensivo sul campo. 57′ Primo cambio per il Torino: fuori Lyanco, dentro Ansaldi. 57′ Leao intanto controlla in palleggio una palla vagante sull'out di sinistra conquistando una punizione in zona d'attacco. 55′ Verdi non arriva ...

L'italiano sbaglia il libero. 46-61 Uglietti con una splendida penetrazione. Segna e c'è anche il fallo di Roll. 44-61 Tarczewski arriva comodamente al ferro. 44-59 Tripla di Roll che riporta Milano sul +15. 44-56 Uglietti trova un bel piazzato dall'area. FINISCE IL terzo quarto! Milano in controllo a dieci minuti dalla fine della partita. Super prestazione di Sergio ...

52′ Avvitamento di Calhanoglu su cross di Leao. Palla alta sulla traversa. 51′ Musacchio ferma con le cattive Belotti. Riparte il Toro dalla sua metà campo. 50′ Kessie, prima, e Hernandez, dopo, liberano. 50′ GRAN TIRO DI OLA AINA! Donnarumma mette in calcio d'angolo in qualche modo sulla conclusione insidiosa dell'esterno. 48′ Baselli cerca una ...

22-20 Ancora un servizio vincente per il centrale polacco, tensione alle stelle. 22-19 Arriva l'ace di Bieniek, l'allungo nel second set era partito proprio da lui. 22-18 Sbaglia stavolta Stern dai nove metri. 22-17 Sparacchia fuori Konaski da seconda linea, i padroni di casa volano a +5 e Heyen non ferma il gioco. 21-17 Ace di Stern con l'ausilio del nastro, questa fa non ...