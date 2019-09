Fonte : oasport

(Di venerdì 27 settembre 2019) Parla in un’intervista a CyclingNews.com, capitano unico dell’Australia, a pochi giorni dalla prova in linea deidi, in programma domenica 29 settembre nello Yorkshire, in Inghilterra. Il 29enne della Sunweb avrà tutta la squadra attorno a sé. Così l’australiano cercherà di evitare gli errori del passato: “A volte devidisposto aper vincerli. Molte volte avevo paura diuna gara ed è per questo che sono arrivato secondo. Farò tutto ciò che posso ma, alla fine, il destino è il destino“. Molto però dipenderà dalle sue scelte, e non solo della squadra: “Sono io quello che deve fare le mosse giuste e avere le gambe per andare nel momento giusto. Mettere tutto in mano al destino è piuttosto rischioso. Vorrei solo andare fuori e fare del mio meglio e, quando taglio il traguardo,...

OA_Sport : Ciclismo, Michael Matthews: “Bisogna essere disposti a perdere i Mondiali per vincerli” -