Adam Levine | «In un mondo sempre più folle | cerchiamo di ritagliarci un momento per

Fonte : domanipress

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Pubblicato giovedì notte a sorpresa, “MEMORIES” è il singolo con cui i MAROON 5 ci accompagneranno nelle stagioni più fredde dell’anno! “MEMORIES“, che si sviluppa come una malinconica poesia accompagnata da una melodia essenziale e un testo evocativo, segna undi crescita creativa e personale per la band. Oltre ad avere sonorità più emotive rispetto ai lavori passati, il singolo affronta un nuovo tema per la band losangelina: il lutto. A proposito di “MEMORIES”, il frontmanha infatti commentato: “in unpiùdiunper pensare a coloro che amiamo e per ricordare chi purtroppo abbiamo perso”. “Here’s to the ones that we got, cheers to the wish you were here, but you’re not, cuz the drinks bring back all the memories of everything we’ve been through…and the memories ...

FredMosby_ : No, ma l'ha fatto abbastanza benino. Ma Ed Sheeran con una tonalità bassa, mica Adam Levine che canta 'Sugar' - clarissahogws : RT @bekahogws: adam levine non aveva il diritto di farmi piangere con la nuova canzone - bekahogws : adam levine non aveva il diritto di farmi piangere con la nuova canzone -