Il prossimo gioco di Obsidian offrirà un' esperienza melee in prima persona

World War Z : il prossimo aggiornamento aggiungerà sfide settimanali - una nuova valuta di gioco e altro : La Stagione 1 di World War Z sta per concludersi e gli sviluppatori hanno svelato i prossimi contenuti che arriveranno all'interno del gioco attraverso un video.La modalità sfida settimanale è la più grande aggiunta presente nell'aggiornamento "Proving Grounds". La sfida settimanale avrà tre diversi modificatori attivi contemporaneamente che cambieranno ogni settimana. Inoltre le lobby private vi permetteranno di impostare i modificatori in modo ...

Il papà di The Last Guardian - Fumito Ueda - è alla ricerca di un publisher per il suo prossimo gioco : Fumito Ueda, il famoso sviluppatore di giochi first party PlayStation come ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, ha dichiarato che il suo prossimo gioco ha appena completato la fase di prototipazione e ora è alla ricerca di un publisher.In un'intervista con Polygon, Ueda ha parlato a lungo di come Kowloon Nights, una società di investimento per l'intrattenimento digitale, abbia finora finanziato lo sviluppo del gioco dello studio ...

Il prossimo livestream di Cyberpunk 2077 svelerà nuove informazioni sugli stili di gioco e sui distretti di Night City : nuove informazioni su Cyberpunk 2077 saranno svelate questa settimana, venerdì 30 agosto. CD Projekt Red ha in programma un livestream con una demo di 15 minuti, seguita dall'intervento degli sviluppatori.Lo stream sarà condotto da Hollie Bennett, UK head of communications di CDPR e presenterà interviste agli sviluppatori pronti a fornire ulteriori approfondimenti sul filmato mostrato. La trasmissione promette di approfondire il processo di ...

L'acclamato Fez è il prossimo gioco gratuito in arrivo su Epic Games Store : Epic Games continua a regalare nuovi giochi gratuiti ogni settimana su sul suo Store e il prossimo titolo che si unisce alla rotazione è un classico indie.Fez sbarcherà ufficialmente su Epic Games Store la prossima settimana e sarà gratuito dal 22 agosto fino alla settimana successiva, ovvero fino al 29 agosto. Se non avete familiarità con Fez,il gioco è stato originariamente lanciato nel 2013 da Polytron ed è un titolo in cui dovrete risolvere ...

L'autore di Metro è al lavoro sulla storia del prossimo gioco : Dopo le ottime recensioni e vendite di Metro Exodus, la maggior parte di noi si aspettava che un sequel sarebbe stato annunciato prima o poi e, proprio pochi giorni fa, THQ Nordic ha confermato che gli sviluppatori di 4A Games stanno attualmente lavorando a un quarto gioco della serie.Ora, otteniamo un altro aggiornamento "minore" su quel sequel. Dimitry Glukhovsky, ovvero L'autore che ha scritto i romanzi Metro su cui si basano i giochi, e che ...

Shenmue III : demo disponibile il prossimo mese su PC per chi ha finanziato il gioco su Kickstarter : Dopo una lunghissima attesa e dopo una serie di controversie a causa dell'esclusività temporale su Epic, Shenmue III sta per essere pubblicato sul mercato. Ma prima, per chi ha finanziato il gioco attraverso Kickstarter, sarà possibile mettere le mani su una demo a partire dal mese prossimo.Attraverso un aggiornamento pubblicato sulla pagina crowdfunding del gioco, Ys Net ha confermato che la demo verrà pubblicata verso la seconda metà di ...