Wiko View 3 Pro | 5 motivi per comprarlo o no

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019)è cambiata molto nel corso dell'ultimo anno per ribattere, colpo su colpo, la rincorsa della concorrenza. È arrivato un nuovo logo, così come sono arrivati nuovi smartphone nell'ottica di rafforzare la posizione di leader nella fascia entry-level: l'arrivo di Xiaomi in Italia ha dato filo da torcere ache ha dovuto rimboccarsi le maniche per trovare nuovi spunti e conservare il proprio punto. L'obiettivo del brand di Marsiglia non è la ricerca del componente tecnico perfetto o l'innovazione allo stato puro, quanto piuttosto la ricerca del giusto mix di componenti che non ti facciano mancare niente. Per questo gioca sul filo delicatissimo del design, del prezzo e delle prestazioni per convincere soprattutto i più giovani a sposare il progetto. Tre concetti che sono stati alla base del successo di3 Pro, il top di ...

GQitalia : Il prezzo è tra le cose più interessanti - MrFox_86 : ??? — Wiko View 2 ma per me basta che funzioni non sto attento alla marca. - offertagiorno : Wiko View 2 Plus Smartphone, Dual Sim, 64 GB, Antracite [Italia] ?? Ora: 129.99€ | Prima: 153.47€ ?? Prezzo medio 30… -