Conte | “Combatteremo l’evasione con incentivi a moneta elettronica Sì a tasse su

(Di sabato 21 settembre 2019) “Il vero ostacolo sarà evitare l’incremento dell’Iva”. Giuseppelo dice chiaramente, intervenendo alla festa di Fratelli d’Italia ad Atreju. Per questo, nella legge di Bilancio, il nuovo governo potrà “solo dare dei primi significativi assaggi del progetto politico”. E quindi: asili nido gratuiti per famiglie con redditi medi e bassi, disall’uso del contante, lotta ai grandi evasori e una terza via “praticabile”, quella proposta dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti dellesu merendine, bibite gasate e un balzetto di 1,5 euro sui biglietti aerei per finanziare la scuola. E sui migranti, tema caro agli elettori di Fdi, secondo, il vero problema sono i “barchini” più delle ong: “Sulla redistribuzione dei migranti economici sarò testardo, non darò tregua a Macron. Il 23 ...

