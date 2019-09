Pres Lecce | “Ci interessava un calciatore del Napoli | ma…”

Il Lecce fa l’imPresa : il Toro perde la vetta - Conte solitario : La Serie A ha un’unica capolista: l’Inter di Antonio Conte. Il clamoroso ko del Toro favorisce i nerazzurri. Il Lecce

Serie A 2019-2020 - Torino-Lecce 1-2 : Farias e Mancosu firmano la sorPresa - i granata se la prendono con il VAR : Il Monday night della 3a giornata della Serie A 2019/2020 non ha minimamente deluso le attese. Il Lecce, infatti, passa in casa del Torino con il punteggio di 2-1 al termine di un match nel quale è successo di tutto, e nel quale la formazione di mister Liverani ha messo in mostra qualità, gioco e personalità. Dall’altra parte Belotti e compagni si mangiano le mani per avere, forse, preso troppo sotto gamba l’avversario di questa ...

Lecce - Presentato Babacar : “Avevo detto subito al mio agente di accettare questa proposta” : “Avevo subito detto al mio procuratore di accettare la proposta del Lecce, se non vi fosse stata l’opportunità di andare all’estero. Sposo questa causa con cuore e determinazione. Quanti gol quest’anno? I miei gol sono la salvezza del Lecce, poi quello che arriverà arriverà. Io sono a completa disposizione del mister, darò sempre il massimo per questa maglia anche se dovessi giocare per un solo minuto”. Sono le parole del nuovo ...

Lecce - riPresa degli allenamenti : tre gli assenti - prima seduta per Babacar : Due giorni di riposo per il Lecce, che è tornato quest’oggi ad allenarsi. Tre i nazionali assenti, mentre l’ultimo arrivato Babacar ha sostenuto il suo primo allenamento con i nuovi compagni. L’obiettivo per i salentini è preparare al meglio la prossima gara di campionato (seppur ancora lontana), il posticipo di lunedì 16 in casa del Torino. Serve ottenere i primi punti della stagione dopo la sconfitta alle prime ...

Calciomercato - si sblocca André Silva all’Eintracht : innesto della Fiorentina - sorPresa Torino e colpi di Genoa e Lecce : Ultime trattative di Calciomercato, tra qualche ora il gong. Nelle ultime ore sono sorti dei problemi sul trasferimento di André Silva all’Eintracht ma la situazione si è sbloccata positivamente, non è mai stato a rischio invece l’arrivo di Rebic in rossonero. Secondo quanto riguarda ‘Gianluca Di Marzio’ l’Udinese continua a trattare con lo Stoccarda per Nicolas Gonzalez, valutazione da 10 milioni di euro, ...

Calciomercato - le ultime : doppio attaccante per la Samp - innesto al Verona e sorPresa del Lecce : Si sta per concludere un’altra giornata di Calciomercato, ecco tutte le ultime trattative. La Sampdoria alla ricerca di rinforzi in attacco, non solo Defrel, torna d’attualità il nome di Emiliano Rigoni, col ragazzo ci sarebbe un’intesa sull’ingaggio mentre la Samp ha proposto allo Zenit un prestito con diritto di riscatto mentre il club di San Pietroburgo chiede l’obbligo di riscatto, aggiornamenti nelle ...

Medico aggredito nel leccese perché non Prescrive oppiacei : Il camice bianco è stato minacciato di morte dopo il suo rifiuto. L’Ordine dei medici di Lecce invita il collega alla denuncia. Ennesimo episodio di violenza nei confronti di un Medico. Questa volta teatro dell’aggressione verso un camice bianco è stato l’interno dell’ambulatorio di Guardia medica di Muro leccese, comune in provincia di Lecce. Il Medico sarebbe stato aggredito dopo essersi rifiutato di prescrivere farmaci, tra cui ...

Lecce - Farias si Presenta : “Scelta semplice - la dirigenza mi ha voluto fortemente” : “Siamo contenti di presentare, dopo una lunga trattativa, Farias. Una trattativa andata a buon fine grazie soprattutto alla volontà del ragazzo di voler vestire la maglia del Lecce“. Sono le parole del ds del Lecce Meluso che presenta il nuovo acquisto dei salentini Diego Farias. “La scelta di venire nel Salento – dice l’attaccante – è stata molto semplice perché la dirigenza mi ha voluto fortemente. Ho ...

Calciomercato Lecce : Presi Dell'Orco - Rispoli e Farias : Il Lecce 2019-20 punta decisamente alla salvezza nel prossimo campionato di Serie A. La società salentina, neopromossa, si sta muovendo molto bene in questo Calciomercato estivo per mettere a disposizione del tecnico Fabio Liverani le pedine giuste per poter duellare con le rivali per la permanenza nella massima serie. Già presi Gabriel, Vera, Benzar, Shakhov, Lo Faso, Rossettini e Lapadula, il club giallorosso nelle ultime ore ha chiuso altri ...

Calciomercato - le ultime : svolta sul futuro di Neymar - doppi colpi di Bologna e Lecce - sorPrese Samp e Balotelli : ultime importanti trattative di Calciomercato con l’obiettivo di affondare i colpi. “Il Real Madrid e il Paris Saint Germain stanno gia’ negoziando per Neymar”. E’ il titolo del giornale spagnolo ‘AS’, secondo cui “il primo passo e’ stato fatto pochi giorni fa dal club francese, che ha chiamato gli uffici del Real per far sapere che c’e’ la voglia e la giusta ...

Lecce - sorPresa in spiaggia : spunta Ridge di Beautiful - bagnanti scatenati : sorpresa in Salento, dove in spiaggia compare Ridge di Beautiful. «What’s your name?». Così si è sentita apostrofare Stefania Della Tomasa, salentina e conduttrice tv, sulla spiaggia di San Foca (Lecce) in Salento. Il tempo di voltarsi e si è trovata davanti a Ridge in persona. Ronn Moss, per decenni attore della soap opera hollywoodiana Beautiful, ha scelto infatti il Salento per le sue vacanze agostane. Le fan sono avvisate.

Calciomercato Lecce - il Presidente Sticchi Damiani annuncia nuovi innesti : Calciomercato Lecce – “Sono arrivato ieri sera nel ritiro di Santa Cristina ed ho trovato un bel clima, sereno e tranquillo. Possiamo usufruire di ottime strutture, ci sono tutti i presupposti per fare un buon lavoro”. Sono le dichiarazioni del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, che ha deciso di seguire la squadra nel ritiro precampionato. “Certamente il lavoro per la costruzione dell’organico non ...