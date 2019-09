Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) La procedura di revisioneautostradali sarà effettuata “senza sconti” e “scegliendo la soluzione migliore”. A dirlo è laInfrastrutture Paola Deche ha confermato che il ministero ha acquisito “anche i nuovi elementi non solo relativi alle indagini ma anche nuovi elementi di analisi fatte da esperti e da chi nelle istituzioni è proposito a farlo. Quindi arriveremo alla fine della procedura senza sconti e scegliendo la soluzione migliore”. Più precisamente laha spiegato che “su tutte le altreautostradali il ministero provvederà alla procedura di revisioneanche alla luce della delibera dell’Autorità dei Trasporti”. Parlando del Ponte Morandi la Deribadisce che “non dimentichiamo quello che è accaduto e saremo conseguentemente capaci sul piano ...

fattoquotidiano : Autostrade, la ministra De Micheli: “Revisione delle concessioni? Non faremo sconti”. Toninelli: “Le starò col fiat… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Autostrade, la ministra De Micheli: “Revisione delle concessioni? Non faremo sconti”. Toninelli: “Le starò col fiato s… - TutteLeNotizie : Autostrade, la ministra De Micheli: “Revisione delle concessioni? Non faremo sconti… -