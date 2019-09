Migranti | sbarco autonomo su spiaggia Agrigento | in venti scappano nel boschetto

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - arrivati nella notte dieci tunisini : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - nuovo sbarco autonomo nella notte sull'sola di Lampedusa dove, poco dopo le due, sono arrivati su un barchino dieci tunisini. A soccorrerli gli uomini della Guardia costiera. I dieci tunisini sono stati trasferiti nell'hotspot di Lampedusa. Intanto, sono attesi per ogg

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - arrivati nella notte dieci tunisini : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo nella notte sull’sola di Lampedusa dove, poco dopo le due, sono arrivati su un barchino dieci tunisini. A soccorrerli gli uomini della Guardia costiera. I dieci tunisini sono stati trasferiti nell’hotspot di Lampedusa. Intanto, sono attesi per oggi altri trasferimenti. Ieri sono partiti dall’isola 70 Migranti trasferiti a Poto Empedocle in nave. L'articolo ...

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - arrivati in 12 : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo a Lampedusa dove sono arrivati, a bordo i un barchino, 12 tunisini, undici uomini e una donna. L’imbarcazione è arrivata sull’isola. Una motovedetta della Guardia di finanza ha seguito le fasi dell’arrivo. I Migranti sono stati trasferiti nell’hotspot dell’isola. L'articolo Migranti: nuovo sbarco autonomo a Lampedusa, arrivati in 12 sembra essere il ...

Ocean Viking - assegnato il porto sicuro a Lampedusa : via libera allo sbarco di 82 Migranti : La Ocean Viking sbarcherà in Italia. Alla nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere, con 82 immigrati a bordo, è stato infatti assegnato il "place of safety", a Lampedusa. La nave della Ong ora si sta dirigendo verso l'isola. Si sta valutando se farla entrare direttamente in porto o fare il

**Migranti : Salvini - ‘quando Zingaretti dice ok sbarco Ong commette crimine’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Quando il leader del Pd dice che tutte le navi delle Ong devono sbarcare commette un crimine e io mi opporrò in ogni maniera”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo **Migranti: Salvini, ‘quando Zingaretti dice ok sbarco Ong commette crimine’** sembra essere il primo su Meteo Web.

Sbarco Migranti - Porro : 'Europa promette come nel 2015 - ripartirà business cooperative' : Sull'Italia, dopo l'avvento del nuovo esecutivo, pare soffiare un vento europeista. La nuova formazione del governo, sostenuta da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, dovrebbe segnare un radicale cambio di approccio tra l'Italia e Bruxelles. Sul tavolo ci sono temi scottanti come la flessibilità sui conti, ma anche e soprattutto la questione migranti. La parte 'dem' dell'esecutivo punterebbe a porre fine alla politica dei "porti ...

Ocean Viking verso lo sbarco - Conte : “Ok a ridistribuzione dei Migranti in Ue” : La soluzione per il caso della nave Ocean Viking sembra sempre più vicina. La Commissione europea ha ricevuto ieri sera la richiesta di coordinare la ripartizione dei migranti a bordo della nave umanitaria e diversi Paesi si sono detti disposti ad accogliere i migranti. La notizia è stata confermata anche da Palazzo Chigi.Continua a leggere

Migranti - “verso accordo Ue con Francia e Germania : sbarco nei porti di Italia e Malta - ricollocamento entro un mese” : Italia, Malta, Francia e Germania stanno lavorando a un accordo per gestire in maniera condivisa gli sbarchi e procedere in maniera più efficace ed efficiente ai ricollocamenti, nonostante il regolamento di Dublino. Si chiama “Temporary predictive riallocation program” e, come rivelato da la Stampa, il 23 settembre i quattro ministri dell’Interno si incontreranno per la firma all’accordo. Anche di questo parlerà oggi ...

Migranti - Ocean Viking ne soccorre altri 34. Il Viminale rifiuta lo sbarco alla Alan Kurdi : La Ocean Viking ha soccorso nel mar Mediterraneo altre 34 persone: ora i Migranti a bordo sono 84. Intanto il Viminale ha negato l'ingresso e il transito nelle acque territoriali italiane ai cinque a bordo della Alan Kurdi da ormai più di dieci giorni: anche dopo l'addio di Salvini all'Interno, quindi, i porti italiani rimangono 'chiusi'.Continua a leggere

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - in 13 su un barchino : Lampedusa, 9 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo a Lampedusa. Intorno alle 9.30 sono arrivate sull’isola 13 persone originarie della Tunisia a bordo di un barchino di legno. Tra loro una donna e 4 minori non accompagnati, come scrive su Twitter Mediterranean Hope.L'articolo Migranti: nuovo sbarco autonomo a Lampedusa, in 13 su un barchino sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lo sbarco dei 31 Migranti della Mare Jonio a Lampedusa : DALL'ITALIA Conte invita gli Elettori del M5s a sostenere il nuovo governo con il loro voto sulla piattaforma Rousseau. La consultazione si terrà oggi dalle 9 alle 18. Luigi Di Maio, capo politico del Movimento, dice che “il problema” del vicepremier “non sussiste più” e non dà alcun indirizzo di