Nathaly Caldonazzo si scusa con la Marcuzzi | che le dà un consiglio

Fonte : lanostratv

(Di martedì 17 settembre 2019) Temptation Island Vip,perde la pazienza con Andrea: il suo gesto Nella seconda puntata di Temptation Island Vip 2019, la situazione tra Andrea Ippoliti eè ulteriormente peggiorata. Il motivo? Il fidanzato della popolare showgirl si è avvicinato ancora di più alla tentatrice Zoe, arrivando a provocarla in ogni modo. Ovviamente tutto ciò è stato mostrato adi Temptation Island Vip durante il falò, e la sua reazione ha sorpreso tutti. Difatti la donna, dopo aver visto nel filmato in cui il suo compagno ha chiesto alla single quale sia il suo punto erogeno, è scoppiata nel vero senso della parola, gettando il tablet a terra. Successivamente la partecipante al reality show più piccante della Tv ha chiestoalla conduttrice, asserendo: “Non ce la faccio più…Neanche un ventenne si comporterebbe così…Ma non si ...

MarioManca : Ma che ci importa di Zoe e Andrea, mettete una telecamera fissa su Anna Pettinelli e Nathaly Caldonazzo, «scopa sec… - _hug_me_Payno_ : RT @yleniaindenial: Alla fine del programma Anna Pettinelli e Nathaly Caldonazzo lasceranno i rispettivi fidanzati per girare il mondo insi… - kcobainsvoice : RT @cercavo_te: pretendo anna pettinelli e nathaly caldonazzo al grande fratello vip #temptationislandvip -