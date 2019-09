Imprese : a Palermo la seconda edizione di 'Crescere in Digitale' (2) : (AdnKronos) - "Questa iniziativa - sottolinea il presidente della Cciaa di Palermo Enna Alessandro Albanese - è importante per almeno due motivi: offre uno sbocco occupazionale di grande potenziale ai ragazzi e contestualmente stimola le Imprese a digitalizzarsi. Due fattori essenziali sui quali la

Imprese : a Palermo la seconda edizione di ‘Crescere in Digitale’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le Imprese italiane. E’ l’obiettivo di ‘Crescere in Digitale’ il progetto di Anpal e Ministero del Lavoro – realizzato in partnership con Unioncamere e Google a valere sulle risorse Pon ‘Iniziativa Occupazione Giovani’ – che domani, martedì 17 settembre, arriva nella sua seconda edizione ...