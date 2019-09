Il bello del reame

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 16 settembre 2019) Incoronato da oltre 6 milioni di follower e seduto su una poltrona in pelle come fosse un trono, Mariano Di Vaio parla veloce perché il tempo, soprattutto per lui, è denaro, e lui non può perderne. Modello, attore, pittore per hobby, il suo smartphone è lo scettro di due aziende, una d’abbigliamento e l’altra della sua immagine social. A 30 anni ha una famiglia da «mulino bianco», come la chiama lui, con due figli, Nathan Leone e Leonardo Liam, e un terzo in arrivo in questi giorni, che già dal pancione attira like e curiosi («È maschio? Femmina? Il nome?»). «Mi sento un re. Ho i miei principi, la mia regina a fianco». E ora anche un profumo dedicato, K by Dolce&Gabbana, ode olfattiva al maschio italiano dove la K sta per King, appunto, il Re. Mi mostra lo spot sulle note dell’Estasi dell’oro, colonna sonora di Ennio Morricone, del film Il buono, il brutto, il cattivo: Mariano che ...

