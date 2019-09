Non basta un algoritmo per costruire una società

FAMIGLIE & POLITICA/ Campiglio : Asili nido e assegni Non bastano a salvarci : Giuseppe Conte ha dichiarato di voler azzerare la retta per gli Asili nido, ma non basterà per la natalità. Serve una seria POLITICA per la famiglia

“Marine Non basta contro Macron”. Lo strappo della destra francese : Parigi. “L’idea di questa convention nasce dalla constatazione di un doppio fallimento: quello di François-Xavier Bellamy, che non è riuscito a ricostruire i Républicains (Lr) e a trovare una nuova base elettorale, nonostante il suo tentativo di spostare più a destra il baricentro del partito, e que

Lampedusa - l'ira del sindaco per lo sbarco della Ocean Viking : 'Basta - Non siamo cretini' : Si è da poco conclusa la lunga vicenda della nave Ocean Viking, imbarcazione della Sos Mediterranea e di Medici Senza Frontiere, con 82 migranti a bordo: il porto assegnato dal governo è quello di Lampedusa e i migranti verranno poi accolti anche in altri paesi europei. Se le ONG sono sollevate per la fine di questa lunga odissea, di diverso parere è il sindaco dell'isola, che protesta contro la scelta di far sbarcare la nave proprio a ...

Provenzano : «Il Sud Non è una causa persa ma basta ritardi sui fondi Ue» : «Questo governo non è contro il Nord ma amico del Sud perché così è amico di tutta l'Italia», dice convinto Giuseppe Provenzano, 37 anni, siciliano, nella...

X Factor 2019 : Mara Maionchi la sicurezza - Sfera Ebbasta persona e Non personaggio - Samuel ascoltatore - Malika Ayane protettrice della musica : E' proprio Alessandro Cattelan a sottolineare, a inizio puntata, che ormai X Factor ha compiuto 13 anni. E' questo, infatti, il numero totale delle edizioni del talent show, inizialmente nato su Rai Due e poi conquistato da Sky Uno con successo. Gli anni sono quelli, se nei primi tempi il programma aveva quasi il sapore di "evento" (passatemi il termine), è chiaro che dopo 13 edizioni, questo effetto tende ormai a svanire. X Factor inizia ad ...

Gli esseri umani Non bastano per eliminare l’inquinamento negli oceani : arrivano i primi droni al “Sea Drone Tech Summit 2019” : “L’aver promosso l’organizzazione di questo evento sul nostro territorio rientra nella strategia di rilancio dell’immagine di Ostia, anche a livello nazionale, come localita’ di vacanza e di svago ma anche come sede di importanti appuntamenti culturali, e non solo. Il nostro Municipio, inoltre, e’ inevitabilmente legato a tutte le iniziative che riguardano il mare e il suo ecosistema, e dunque siamo molto ...

La7 - Calenda contro tutti : “Conte dice balle - Di Maio Non parla inglese e Speranza di sanità Non sa nulla. Renzi? Basta coi bulli” : Attacco indiscriminato dell’europarlamentare di Siamo Europei, Carlo Calenda, contro il governo Conte bis. Ospite di Omnibus (La7), l’ex ministro dello Sviluppo Economico sottolinea: “E’ un governo che nasce da una gigantesca operazione di trasformismo a opera di due partiti che si sono odiati fino al giorno prima. E si ritrovano in un governo dove il presidente del Consiglio è lo stesso presidente del Consiglio del governo precedente, ma che ...

Le accuse di una vittima di Corinaldo : "Sfera Ebbasta Non si è fatto mai sentire" - : Francesca Galici A quasi 10 mesi dalla tragedia di Corinaldo, uno dei parenti delle sei vittime della discoteca Lanterna Azzurra parla e smentisce le dichiarazioni del rapper, affermando che da parte sua non ci sia mai stato un effettivo avvicinamento A distanza di mesi dalla tragedia della discoteca di Corinaldo in cui persero la vita sei persone, le polemiche non accennano a placarsi. Il primo a tornare sull'argomento nelle ultime ...

Tacconi : “Scudetto? Basta che Non vince l’Inter… Se Conte avesse saltato avrebbe perso i capelli…” : Stefano Tacconi scatenato. L’ex portiere della Juventus ha parlato della Vecchia Signora ai microfoni di Radio Bianconera, lanciando diverse frecciate a Conte e all’Inter. Queste le sue parole. “Scudetto? Secondo me quest’anno la Juve deve mollare qualcosa, altrimenti non credo che riuscirà a vincere tutto. Credo che punteranno nettamente sulla Champions League e sulla Coppa Italia. Diamo un po’ di beneficenza anche ...

Roberto Gualtieri - Alessandra Mussolini rivela un dettaglio inquietante : "Non interagisce - scrive e basta" : Emerge un dettaglio sul neo ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Un dettaglio che si è lasciata sfuggire Alessandra Mussolini ai microfoni della Zanzara. Su Radio 24, l'ex europarlamentare ha raccontato un aspetto nascosto di Gualtieri: "Io lo conosco molto bene perché ha fatto 1500 viaggi con

Team USA - cronaca di una sconfitta Mondiale : le individualità Non bastano contro una Francia tosta e talentuosa : Il Team USA fuori dai Mondiali di Basket 2019 ai quarti di finale: le individualità statunitensi non bastano contro una squadra tosta e talentuosa che punta alla medaglia d’oro Il Team USA era la squadra favorita di questo Mondiale: dire il contrario, con il senno di poi, ha poco senso. Anche senza i vari LeBron, Leonard e Durant, anche senza le seconde linee, anche schierando praticamente le riserve delle riserve (e che riserve!). Una ...

Eva Longoria e Marc Cherry difendono Felicity Huffman - ma la “grande umanità sul set” Non può bastare : Lo scandalo dei college è esploso ormai sei mesi fa e da allora la vita di Felicity Huffman non è più la stessa. Il mito della donna normale, alimentato dalla vicinanza al suo indimenticabile personaggio in Desperate Housewives e dall'adorabile matrimonio trentennale con il collega William H. Macy, è andato in mille pezzi nello scontro con le accuse di corruzione. Huffman, è la tesi peraltro confermata dalla diretta interessata, ha pagato ...

Basket - Mondiali 2019 : la Francia batte gli Stati Uniti ai quali Non basta un grande Donovan Mitchell - transalpini in semifinale con l’Argentina : Nel terzo quarto di finale dei Mondiali di Cina 2019 giocato a Dongguan la Francia elimina gli Stati Uniti dalla corsa per il primo posto battendoli per 89-79. Dopo un primo quarto quasi di studio, chiuso sul 18-18, la Francia comincia piano piano a prendere il largo fino ad arrivare sul 27-22, poi subisce un parziale di 7-0 da Team Usa ma ne restituisce con gli interessi uno di 9-0, sono soprattutto Evan Forunier con un 3 su 4 da tre e Rudy ...