PSG | ecco Neymar Tuchel | “E’ in gruppo ed è pronto per giocare | ritroverà il sorriso”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2019) Finita la telenovela (per ora?),cerca adesso un po’ di tranquillità. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico del PSG Thomasparla dell’asso brasiliano: “E’ in. Sono molto contento che si sia chiuso il mercato. Lui è a disposizione per domani eper. Ormai è stato tutto deciso e voglio guardare avanti. Ora spetta a me decidere ma sono sicuro cheil suo sorriso. Non è qualcosa che posso controllare. Quello che posso controllare è la mia squadra.è un nostro giocatore e sono sicuro che ci aiuterà a centrare i nostri obiettivi. Vincere domani contro lo Strasburgo sarà la sua prima sfida. Icardi? Non gioca da mesi e deve ritrovare il ritmo partita. E’ un centravanti puro, come Cavani, è felice di essere qui e domani potremmo utilizzarlo ma non so se sia60 o 90 ...

