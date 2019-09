Brucia una fabbrica di batterie | una nube nera incombe su Avellino

Walter Veltroni : "Brucia l'Amazzonia. Possibile che nessuno promuova una manifestazione popolare?" : “Brucia l’Amazzonia. Possibile che a nessuno sia venuto in mente di promuovere una manifestazione popolare?”. È la domanda che pone Walter Veltroni con un post su Facebook. L’ex segretario del Partito Democratico si chiede perché ancora manchi una mobilitazione popolare per i numerosissimi incendi che stanno minacciando la foresta pluviale brasiliana, la cui sopravvivenza è minacciata dalle ...

Incendi devastanti in Amazzonia - Brucia una vasta fetta del polmone verde del mondo : brucia L'Amazzonia | Dopo la Siberia siamo costretti a parlarvi di un altro disastro ambientale, questa volta in atto dall'altra parte del mondo, precisamente in sud America. In Brasile sorge il...

Alberi del parco comunale Bruciati di notte da 3 ragazzi : Maria Girardi I responsabili, un ragazzo di 19 anni e due minorenni, si sono giustificati attribuendo la colpa del vile gesto alla noia Hanno attribuito la colpa alla noia i tre ragazzi che all'una di notte di giovedì primo agosto hanno appiccato un incendio nel parco comunale Santaloja di via Sicilia a Melissano (Comune in provincia di Lecce). Le fiamme hanno avvolto e distrutto un pino secolare e due piante di oleandro. Alcuni ...

Incendi - l’Artico sta Bruciando : fuoco in Alaska - Groenlandia e Siberia - “mai successo niente di simile - non sappiamo come l’atmosfera reagirà a una situazione così drammatica” [FOTO e VIDEO] : l’Artico sta bruciando. Grandi fasce del tradizionalmente freddo Artico vengono consumate da un incredibile numero di Incendi dalla Russia alla Groenlandia e all’Alaska. “Incendi artici: la combinazione di queste due parole è ancora insolita nel mio campo della scienza degli Incendi. Gli Incendi artici sono rari, ma non sono senza precedenti. Quello che è senza precedenti è il numero di Incendi che si stanno verificando. I satelliti intorno al ...

Johnny Depp - nuove accuse contro l'ex Amber Heard : lo avrebbe Bruciato con una sigaretta : Sebbene siano passati un po' di anni dalla tanto discussa separazione tra Johnny Deep e Amber Heard, emergono nuovi dettagli sul loro addio e in particolar modo delle nuove scottanti accuse da parte dell'attore nei confronti della sua ex. La coppia, da quando ha firmato le carte per dirsi addio definitivamente, non ha fatto altro che gettarsi fango addosso per svariati mesi; l'attore ha addirittura intrapreso una causa per diffamazione nei ...

