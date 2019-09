“La gente ci muore!” Bianca Guaccero nella bufera | tutta colpa dell’ultimo spot E

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2019) Povera, il suo programma non è ancora decollato e già è finita nell’occhio del ciclone. La bellissima conduttrice infatti è finitaper lodi Detto Fatto. Fan furiosi: “È vergognoso”. Lei si scusa. La conduttrice del programma pomeridiano di Rai2 – che tornerà in onda lunedì 16 settembre – è finita nell’occhio del ciclone per unocondiviso sulla pagina Instagram di Detto Fatto. Ma cosa è successo? Nello sketch,è in compagnia del comico Giampaolo Gambi. Nel video – che fa parte di una serie diper lanciare la nuova edizione della trasmissione –è in camerino per preparsi al debutto. Giampaolo, offeso per un scherzo – ricevuto in unoprecedente – le gioca un tiro mancino: le offre un piatto al cui interno ci sono i gamberetti a cuiè allergica. La conduttrice, dunque, finge di sentirsi male e sviene. Se lo ...

ricpuglisi : 'Se invochi i pieni poteri e ti circondi di gente come Borghi e Bagnai o Zanni, chiunque non sia un leghista di fer… - fattoquotidiano : Il capo della polizia Gabrielli da Napoli: “Salvini con le maglie delle forze dell’ordine? La gente non è idiota” - matteosalvinimi : #Salvini: ieri la gente ha chiesto democrazia e possibilità di scelta, scendendo in piazza. Hanno dovuto chiudere a… -