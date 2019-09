Daemon X Machina - recensione

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 11 settembre 2019) La recente uscita del vecchio Metal Wolf Chaos non è bastata a placare la sete di chi da troppo tempo si sente privato della giusta necessità di salire a bordo un Mech armato fino ai denti per sparare una salva di missili teleguidati nello sfintere meccanico di qualche nemico. In loro aiuto arriva ora, titolo che fin dal primo trailer aveva lasciato buone impressioni... e indovinate un po'? Nel progetto è coinvolto anche il producer della serie Armored Core, il buon Kenichiro Tsukuda.I messaggi insiti in questo progetto sono chiari. Se avete più di 30 anni e il solo vedere il faccione di Gundam vi fa scendere una lacrima, DXM è il vostro gioco. Se rimpiangete i tempi in cui Kojima non pensava a simulatori di corriere DHL con scale retrattili e tra un Metal Gear e l'altro ci regalava due splendidi Zone of the Enders, DXM è il gioco per voi. Se avete dita elastiche e non ...

