Senato | ok alla fiducia con 169 sìIl Conte II fa peggio del Conte I

Conte : "Voltafaccia dalla Lega" Voto di Fiducia - bagarre al Senato : "Senza onore!". Così alcuni Senatori leghisti hanno urlato interrompendo più volte la replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Aula, che aveva parlato della decisione presa dalla Lega "unilateralmente" l'8 agosto di 'avviare' la crisi di governo. Sono... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini interviene al Senato : "Presidente 'Conte-Monti' - lo stile non si misura dalla pochette" : “Presidente Conte io non la invidio, quella è una poltrona figlia di slealtà, non riuscirei a occuparla nemmeno per un quarto d’ora, resto senza poltrona ma con la mia dignità e l’affetto degli italiani”. Così il leader della Lega Matteo Salvini parlando in aula al Senato. “Non la invidio, presidente Conte-Monti. Si vede uno quando ha il discorso che gli viene da dentro e quando uno ...

Conte-bis alla prova dell'Aula : i Senatori che votano no alla fiducia : Pina Francone La maggioranza giallo-rossa rischia a Palazzo Madama, dove non mancheranno le defezioni sia tra i pentastellati che tra i dem A rischio è appunto Palazzo Madama, dove l'asse M5s-Pd deve raggiungere i 161 voti. La somma algebrica dei senatori 5s, Pd e Leu fa 162, appena sopra la soglia. Bene, però il pentastellato Gianluigi Paragone e il dem Matteo Richetti hanno fatto sapere che non voteranno sì all'esecutivo. Quindi, ...

Governo Conte 2 - il giorno della fiducia al Senato : Pd-M5s alla prova di Palazzo Madama. Ancora proteste leghiste contro Conte : Ottenuta la fiducia della Camera, il Governo Conte 2 si presenta alla prova del Senato. Se a Montecitorio la maggioranza era blindata (343 alla fine i sì), a Palazzo Madama la questione è leggermente più intricata. Sulla carta Giuseppe Conte può contare su 168 voti: oltre ai 106 del M5S (tolto Gianluigi Paragone), ai 50 del Pd (oggi Matteo Richetti ha annunciato che non voterà a favore) e ai 4 di LeU, dovrebbero arrivare infatti altri 3 voti ...

Fiducia al Senato : il governo Conte II alla prova del voto di Palazzo Madama : Incassato l’ok alla Camera, l’esecutivo adesso ha pochi voti di vantaggio. L’esito intorno alle 18. Prenderà la parola anche Matteo Salvini. Emma Bonino dice «no»

Conte Bis - la ''palla'' passa al Senato : il governo cerca la fiducia : A Palazzo Madama servono 161 sì per ottenere la fiducia, già incassata nella serata di ieri alla Camera. La diretta...

Il BisConte alla prova del Senato. Segui la diretta : Dopo la fiducia incassata ieri alla Camera (343 voti favorevoli) il governo BisConte affronta oggi la prova del Senato. Il premier aveva già consegnato ieri una sua memoria del discorso tenuto a Montecitorio e quindi l'Aula ha iniziato subito la discussione. La replica di Conte è attesa intorno alle

La "rissa" si sposta al Senato. Governo Conte alla prova dei numeri sulla fiducia : I numeri ci sono, ma vanno testati alla prima prova. Il Senato vota oggi la fiducia al Governo Conte bis. Il premier è stato subito accolto da urla e dal coro “traditore, traditore” da parte di alcuni senatori leghisti. Si è seduto tra i ministri degli Esteri Luigi Di Maio e quello dell’Interno Luciana Lamorgese. La rissa di ieri a Montecitorio troverà quindi con ogni probabilità una sua ...

Conte-bis - oggi la maggioranza alla prova del Senato : Chiedendo la fiducia a Montecitorio, Conte ha invocato una nuova stagione riformatrice dai toni pacati, promettendo il taglio dei parlamentari e una nuova legge elettorale, la revisione dei decreti Sicurezza, Legge di Bilancio senza aumento dell'Iva, tagli al cuneo fiscale, un nuovo Patto di Stabilità

Premier alla Camera per la fiducia <br> Ma il vero banco di prova è domani al Senato : È il giorno della fiducia alla Camera per il Conte bis, il governo sostenuto da M5s, Pd e LeU, nato dalle ceneri della maggioranza gialloverde. Governo Conte II, il giuramento al Quirinale - FOTO Il primo a giurare sulla Costituzione è proprio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A seguire tutti gli altri Ministri Il Premier Giuseppe Conte alle 11 sarà a ...

La fiducia al governo Conte bis : i numeri alla Camera e al Senato : Quali sono i numeri in Parlamento sui quali potrà contare il governo Conte bis? Partito Democratico, Liberi e Uguali e Movimento 5 Stelle sono autosufficienti sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica? Proviamo a fare due calcoli e a capire quali possano essere gli scenari più probabili nei prossimi mesi.Continua a leggere

Il nuovo Governo alla prova del nove : al Senato si va alla conta : Occhi puntati su 8 Senatori, dei quali tre dell'Svp e due Senatori a vita, le cui scelte avranno un peso per assicurare la...

DIETRO LE QUINTE/ Lo scontro Conte-Di Maio regala Senatori alla Lega : La crisi sta approfondendo le spaccature nei partiti: tra Conte e Di Maio, tra Renzi e Zingaretti, tra Berlusconi e Salvini