Inter | la mossa del presidente Zhang per prendersi l' Europa | posto Eca nel mirino

Inter - la cessione di Mauro Icardi al PSG fa felice soprattutto Sanchez : ecco l’ultima mossa del cileno [FOTO] : Una volta partito l’attaccante argentino, il giocatore ex Manchester United ha preso la maglia numero sette, scelta da Icardi dopo l’assegnazione del nove a Lukaku L’addio di Mauro Icardi all’Inter ha fatto felici tutti, sia l’argentino che ha strappato un ingaggio più alto al PSG sia il club nerazzurro che si è liberato di un peso. Ma a sorridere non sono solo i protagonisti della trattativa, ma anche Alexis ...

Un altro no e causa all’Inter. L’ultima mossa di Icardi : L’attaccante disponibile solo a una cessione in prestito, chiede il reintegro e 1,5 milioni di danni

Crisi di governo - le prime pagine dei giornali Internazionali. Guardian : ‘Mossa drammatica’ - Financial Times : ‘Populisti al collasso’ : Per il Guardian si tratta dell'”ennesimo giro di incertezza in una delle maggiori economie dell’Eurozona“. Il Financial Time scrive che la “terza più grande economia dell’Eurozona precipita in tumulti politici“. Il tema principale per la stampa internazionale che scrive della Crisi di governo italiana rimane l’incertezza, che la valutazione sia strettamente economica o più politica: una mossa ...

Inter - contromossa di Marotta : ora l'obiettivo sarebbe Dybala : L'Inter si sta muovendo sul mercato per cercare di accontentare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte. L'emergenza riguarda l'attacco, dove in questo momento a sua disposizione c'è il solo Lautaro Martinez, visto che Matteo Politano è infortunato e Mauro Icardi è fuori dal progetto e si allena a parte. Si è parlato a lungo di Romelu Lukaku, ma la trattativa si è complicata non poco visto l'inserimento della Juventus e la richiesta ...